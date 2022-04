Dominio absoluto de Ferrari y Leclerc en la madrugada del Albert Park

Sin sorpresas se desarrolló la primera jornada de actividad oficial de la Fórmula 1 en el Albert Park de Melbourne, que tuvo a la escudería Ferrari como absoluta dominadora de los entrenamientos del Gran Premio de Australia, tercera cita del mundial.

Fue el líder del campeonato, el monegasco Charles Leclerc, el encargado de postular nuevamente a la escuadra de Maranello, luego de dominar la segunda y última sesión de ensayos libres en el renovado trazado semipermanente; el más rápido de la jornada.

Al final del día, el vencedor en la primera competencia del año de Sakhir logró mejorar lo hecho por su coequiper, el español Carlos Sainz Jr, en la primera tanda (fue casi un segundo más veloz), luego de cronometrar 1m 18s 978 para recorrer los 5,303 metros de extensión.

Detrás, a poco más de dos décimas, se situó el campeón del mundo y último vencedor, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), logrando mezclarse entre las dos Ferrari, dejando en el tercer puesto al propio Sainz, situado a 571 milésimas del líder.

