Cameron contó cómo se llamará la secuela de Avatar y apuesta a que el público regrese a los cines

James Cameron rompe esquemas. Lo hizo con Titanic, en 1997; y en 2009, volvió a hacerlo en 2009 con Avatar, una película completamente distinta, de ciencia ficción. Y a los 67 años, el cineasta canadiense redobla la apuesta y espera que su próximo lanzamiento incite al público a volver a las salas de cine, más allá del avance de las plataformas de streaming.

En el marco del CinemaCon, que se está llevando a cabo en Las Vegas, Cameron anunció que el 16 de diciembre presentará Avatar: The Way of Water, cuyo tráiler estará disponible el 5 de mayo exclusivamente en las salas en las que se proyecte Doctor Strange en el Multiverso de la locura. Y aunque no quiso brindar muchos detalles sobre el argumento de esta secuela, el realizador promete un producto a la altura de sus grandes éxitos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Sé que los últimos dos años fueron muy duros para la comunidad de exhibidores, y quiero que sepan de mi parte que tanto Jon (Landau, productor del film) como yo estamos acá para trabajar con ustedes, porque son nuestros socios, y la mejor forma en que podemos hacerlo es ofreciendo contenido que se vuelva imprescindible para ver", reflexionó Cameron, que volvió a dirigir a Kate Winslet -una de las grandes incorporaciones de la franquicia- a 25 años de Titanic.

El elenco se completa con Sam Worthington como Jake Sully; Zoe Saldaña como Neytiri; Cliff Curtis como Tonowari; Jamie Flatters como Neteyam; Britain Dalton como Lo'ak; Trinity Bliss como Tuktirey "Tuk" y Filip Geljo como Aonung; mientras que Winslet será Ronal, una buceadora libre de los Metkayina.

Además, se espera que en 2023 se estrene la tercera entrega de la franquicia y que, si cumplen con las expectativas del equipo a nivel de recaudación, comience el rodaje de la cuarta y quinta parte.

"Seamos realistas, si Avatar 2 y 3 no ganan suficiente dinero, no habrá una 4 y 5", se sinceró Cameron en 2017. Habrá que ver si su estrategia, que va en contra de la dinámica que adquirió gran parte de la industria a raíz de la pandemia, funciona o si tarde o temprano deberá rendirse ante los servicios de streaming.