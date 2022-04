Denuncian la usurpación e intento de estafas con la venta de terrenos

Los propietarios de dos manzanas de terrenos ubicados en la zona de Millamapu denunciaron ante la justicia la usurpación del lugar e intentos de estafas con la venta de parcelas que eran ofrecidas en redes sociales.

"Realizamos una denuncia debido a que nos empiezan a alertar vecinos y alguna persona que se había interesado en adquirir terrenos que habían sido publicados en Facebook. Es gente que se los quiere apropiar. De esa manera nos enteramos de lo que estaba pasando dentro de nuestro inmueble", describió Gonzalo Roque, en declaraciones al programa Panorama de LU2.

El joven mencionó que son asesorados por el abogado Valentín Fernández y que realizaron la presentación ante la UFIJ Nº 7, del fiscal Marcelo Romero Jardín.

Indicó también que las tierras se encuentran delimitadas por las calles Pascual de Rogatis, Remedios de Escalada, Horacio Quiroga y Bermúdez.

"La primera denuncia fue realizada el 30 de marzo, por estelionato (la venta de algo que no es propio) y en el lapso de unos 15 días la cosa fue empeorando, porque los mismos vecinos nos alertaron sobre situaciones extrañas y efectuamos una nueva presentación por usurpación. Lamentablemente hubo gente ajena que empezó a ingresar al sitio".

En este sentido, describió que advirtieron, entre otras cosas, la colocación de una casilla y alambrados.

"Queremos alertar que esos terrenos no están en venta y tampoco se encuentran subdivididos. Esto lo expresamos fundamentalmente para que no estafen a personas que actúan de buena fe. Estamos haciendo todo vía legal porque tenemos la conciencia tranquila de que los inmuebles son nuestros. Entendemos los tiempos de la justicia, pero como a veces no son los mismos que los de los civiles, queremos avisar sobre la situación de las tierras".

Roque describió que colocaron carteles en el sector advirtiendo que los terrenos no estaban a la venta, pero "no duraron ni diez horas, porque los vecinos nos avisaron que los habían sacado".

Finalmente, trascendió que desde el Ministerio Público solicitaron a la policía la realización de una serie de medidas de prueba en el marco de las investigaciones puestas en marcha tras las denuncias.