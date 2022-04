Una mujer y sus dos hijos fueron víctimas de un motochorro

Un difícil momento atravesaron una mujer y sus dos hijos cuando resultaron víctimas de un motochorro.

Carolina Haberkon y los pequeños de 4 y 11 años caminaban por el sector de Chile y México, poco después de mediodía, cuando un sujeto la sorprendió y le arrebató una mochila conteniendo una billetera, celulares, una campera y documentación de la familia.

"Estaba yendo a almorzar a la casa de mi hermana, justo había pasado el tren y había mucho tránsito. En un segundo siento que me empujan y me sacan la mochila. Más allá de las pérdidas materiales, que a una le cuestan, lo peor fue el susto que se llevaron mis hijos. Si bien no nos hizo nada, porque se fue enseguida, ellos hasta el día de hoy siguen asustados", dijo la mujer en declaraciones al programa Panorama de LU2.

"Fue horrible, porque los dos terminaron llorando. El más grande entiende más la situación, pero les queda el miedo de salir a la calle", agregó.

Haberkon siguió diciendo que "ni escuché el ruido de la moto, fue un segundo. Cuando me di vuelta para pedir ayuda ya no había nadie. Llegué hasta lo de mi hermana y llamamos a la policía, aunque para entonces ya era muy tarde".

Al mismo tiempo, comentó que el sector ha sido escenario de otros casos similares.

"Es un sector en el que generalmente suceden estas cosas. Hay muchos robos protagnizados por motos".

"Es una zona que de noche uno va más atento porque es oscura, pero era de día y había mucho tránsito, entonces no pensaba que podía pasar algo así. Se nota que vio (por el delincuente) que me podía sacar la mochila facil", añadió.

Por otra parte, la mujer se refirió a las secuelas que quedan a partir de lo sucedido.

"Una queda con miedo. En las últimas horas, cuando volvíamos a casa, la nena más chica me dijo que no quería volver caminando".

"Esto deja un sabor amargo. La realidad es que uno lo ve en todas partes y a cualquier hora. Me pasó cerca de mi casa, pero también puede pasar en el centro, está todo muy difícil".

Finalmente pidió ayuda para recuperar la documentación sustraída a nombre de Carolina Haberkon y Agustín y Pilar Luquez.