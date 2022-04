Rodríguez Larreta se sumó al tractorazo, pero pidió "no politizar" la protesta del campo

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó al "tractorazo" y cuestionó a la Casa Rosada por "aumentar impuestos y promover el enfrentamiento" con el campo.

"Vengo a apoyar, a acompañar al campo que es uno de los motores productivos de la Argentina", destacó el mandatario de la Ciudad, quien destacó la "energía positiva" de los productores agropecuarios.

En diálogo con TN, al aparecer en uno de los puntos de convocatoria en el barrio de Núñez, el referente del PRO rechazó los cuestionamientos del Gobierno nacional a la protesta y consideró que "parece que el Gobierno enfrenta a trabajadores con trabajadores". "Ante la expectativa o el anuncio de querer aumentar impuestos, ¿cómo no se van a manifestar y cómo no los vamos a apoyar?", añadió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

E insistió: "Siempre apoyamos al campo, a la producción. Este es el futuro de la Argentina: el potencial que tiene el campo para generar más laburo".

Acompañado por el diputado nacional Diego Santilli, Rodríguez Larreta reclamó al Gobierno que "respete el derecho a manifestarse, que no promueva los enfrentamientos".

"Quieren que los dejen trabajar, producir más, exportar más y sobre todo generar trabajo. No hay margen para más impuestos. Siempre voy a estar del lado de los trabajadores, de los que producen, de los que invierten", señaló.

Finalmente, al ser consultado sobre el proyecto de gravar la renta inesperada que anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gobierno porteño manifestó: "La Argentina no está para aumentar ningún impuesto. Jamás lo vamos a acompañar. Por eso acompañamos esta manifestación: no somos protagonistas, es una manifestación de ellos y no tenemos que politizarla ni participar". (NA)