Patricia Bullrich respaldó el #23A: "Hay una política de destrucción del poder adquisitivo"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, respaldó el "tractorazo" de los productores agropecuarios y se quejó por el "agobio impositivo" que sufre el campo.

"Yo apoyo la marcha de hoy, es un país que ha generado tantos impuestos que está en un una situación más que límite. Cada vez hay más gastos y menos contribuyentes que generan una situación de emisión y de inflación que toca todos los días el bolsillo de los argentinos", planteó la referente opositora.

En declaraciones radiales, la exministra de Seguridad afirmó que "hay una política de destrucción del poder adquisitivo, es sacar un pedazo del dinero, una retención anticipada que el Estado cobra y no le importa si al productor le va bien o mal".

En esa línea, Bullrich aclaró que si bien asistirá a la marcha, ningún espacio de Juntos por el Cambio se involucró en la organización: "No es un apoyo del PRO, siempre consideramos que estas participaciones son ciudadanas e individuales, no lo hacemos en términos partidarios porque así es como nacen, desde los autoconvocados. Nosotros somos parte de eso, pero no lo hacemos nosotros de forma orgánica".

En otro tramo de la nota, la ex funcionaria nacional aprovechó la oportunidad para cargar contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien dijo —y horas después se retractó— que no iba a permitir el ingreso de tractores a la Capital: "Se iba a notar la doble vara con respecto a cómo se tratan otras movilizaciones. Hoy se cuidarán las medidas para que haya la menor molestia a la gente que circula. El hecho de que sea un sábado es algo diferente a la permisividad a cualquier marcha o piquete que hace que la Ciudad esté todo el día tomada".

"Aníbal Fernández arrugó porque planteó algo que iba a generar una situación que ellos no iban a poder manejar", analizó la ex diputada nacional.

Por último se refirió al presidente Alberto Fernández y su última declaración, cuando sostuvo que "un carajo está perdida" la elección de 2023: "Si hay alguien que está perdido en nuestro país es nuestro Presidente. Un día vota a favor de Ucrania y otro a favor de Rusia. Un día dice que va a bajar la emisión y al otro día dice que va a gastar lo que quiere. Pero creo que nunca hay que dar por ganada una elección". (NA)