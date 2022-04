Murió Robert Morse, el actor que le dio vida a Bert Cooper en Mad Men

A los 90 años murió Robert Morse, el actor que le dio vida a Bert Cooper en la serie Mad Men. La noticia fue confirmada por Larry Karaszewski, vicepresidente de la Academia de Hollywood, a través de las redes sociales: "Mi buen amigo Bobby Morse ha fallecido hoy a los 90 años".Un gran talento, un hermoso espíritu. Le mando todo mi amor a su hijo Charlie y su hija Allyn".

Nacido el 18 de mayo de 1931 en Massachusetts, Estados Unidos, Morse, comenzó su carrera como actor y cantante a mediados de la década del 50. Rápidamente se convirtió en uno de los grandes referentes de la escena teatral de Broadway y sus trabajos le valieron varias nominaciones a los premios Tony, Drama Desk y Emmy.

Se destacó como J. Pierrepont Finch en el musical Cómo triunfar sin dar golpe, tanto en teatro como en su adaptación al cine, que se estrenó en 1967; y como Truman Capote en Tru. En la pantalla grande se lució en Alfred Hitchcock presenta, El cardenal, Los seres queridos, Guía para el hombre casado, entre otras películas.

Mientras que en televisión el reconocimiento de la mano de Bert Cooper, el cofundador de la empresa de publicidad Sterling Cooper que interpretó en Mad Men. Formó parte de siete de los ocho temporadas y se ganó el cariño de los fanáticos, ya que su personaje alegre, excéntrico y manipulador era uno de los más queridos.

La escena de su despedida, en la que desplegó su talento para el canto y baile en un cuadro imaginado por Don Draper (Jon Hamm), fue elegida por los internautas para homenajearlo en sus redes sociales.

