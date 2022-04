Vélez emitió el primer carnet de socio "no binario" en el fútbol argentino

Por primera vez en el fútbol argentino un hincha de uno de los clubes de primera división consiguió aparecer en el carnet de socio como “no binario”. En este caso hablamos de Vélez Sarsfield que desde hace varios años tiene un Departamento de Género para tratar estos temas y cualquier situación de violencia en el club.

Naimid Cirelli fue la persona que obtuvo este gran logro para un mundo mayormente machista. La periodista indicó que ingresó a la página web para asociarse y que al momento de dar una opción sobre su género solo había dos opciones: femenino o masculino. De inmediato observó que hay una sección sobre el Departamento de Género y eso fue lo que lo animó a mandar un mail sobre esta posibilidad.

“A las tres horas me respondieron: me agradecieron por escribirles, por plantear mi inquietud y se pusieron a disposición”, señaló Naimid. Este proceso para la modificación de género “no binario” en un carnet de socio tardó siete meses, pero terminó con una increíble noticia y es que por primera vez Cirelli posó con la casaca del Fortín anunciando este logro.

“Primer socie no binarie de la historia de Vélez”, publicó la fanática de Vélez en un posteo en redes sociales. “Soy de Liniers, nací ahí y toda mi familia es de la zona, mis abuelos son de Versalles. Mi relación con el club de niño fue cercana. Nunca fui apasionado del fútbol, pero la institución sí estaba dentro de mi vida y de lo cotidiano”, contó a un medio de televisión.

Por último, la periodista expresó que este recorrido le dejó tres aprendizajes: El primero es la importancia de que las políticas de género en los clubes sean visibles hacia el exterior. Después que prendió que “las decisiones políticas no alcanzan y que los cambios requieren cuestiones operativas para llevarlos a cabo” y también que no llegó a darse cuenta de que Vélez no solo es su equipo, sino su barrio: “Yo soy de Liniers, mis abuelos son de Versalles, me mudé a Villa Luro y ahora vivo en Ciudadela. Es decir, siempre estuve alrededor del club”.

Cirelli explicó que por el momento no se hizo el nuevo DNI ya que tuvo que realizar varios viajes al exterior y muchos no permiten el ingreso de personas que se reconocen con una X en el casillero de género.