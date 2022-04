Murió Hilda Bernard a los 101 años

A los 101 años, murió la actriz Hilda Bernard, una de las grandes referentes de la actuación de la Argentina, que se destacó por interpretar a los personajes antagónicos en series y novelas populares que la convirtieron en la "villana más querida" de la televisión. La noticia la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores a través de las redes sociales.

"Con gran dolor despedimos a la actriz Hilda Bernard, una de las más importantes referentes de la actuación de nuestro país, quien se destacó en cine, teatro, televisión y radio. Era nuestra afiliada más longeva, registrada en 1942 bajo el número 26. Tenía 101 años. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este momento de tristeza", comunicó la institución presidida por Alejandra Darín.

Nacida en Puerto Deseado, Santa Cruz, Hilda descubrió su vocación durante su adolescencia y decidió dejar el colegio para estudiar actuación en el conservatorio. Pero su espíritu rebelde le impidió que se recibiera, ya que en una de sus últimas clases se negó a interpretar a una gallina en el escenario y en consecuencia, le negaron el título.

De igual manera, comenzó su carrera profesional en 1941. Primero se destacó haciendo radioteatro, con exitosos ciclos de Radio El Mundo y Radio Splendid, junto a Oscar Casco, Nené Cascallar, Eduardo Rudy, entre otros. Y luego, se abrió camino en teatro, cine y decenas de novelas que la convirtieron en una de las artistas más queridas del país. Esos que dicen amarse y Su comedia favorita, de Alberto Migré, El camionero y la dama, Pasiones y Mujer comprada, son las ficciones en las que más se destacó en sus primeros cuarenta años de trayectoria.

De la mano del paso del tiempo, que siempre asumió con orgullo, encarnó villanas entrañables en proyectos de Cris Morena, como Chiquititas, Floricienta y Rebelde Way. "Cada personaje hay que armarlo y pensarlo mucho. Por lo general, y sobre todo en televisión, a mí siempre me han dado personajes de mala y me gustan mucho, porque son roles fuertes. No me atraen los personajes débiles para nada", contó en una entrevista.

En 2014 fue reconocida como Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña. Y meses más tarde sufrió un ACV que le afectó levemente el lado izquierdo de su cuerpo. Pero gracias a su tenacidad frente a sus ganas de vivir, logró salir adelante y un año más tarde se presentó en la ceremonia de los Martín Fierro, en el que recibió un premio a la trayectoria.



"Me hacía mucha falta en este momento esta caricita. Me había propuesto trabajar hasta los cien años... no me falta tanto, me faltan cinco nada más. Pero cayó este ACV que me hizo daño a la garganta, me achicaron las cuerdas vocales y me hizo daño en una pierna", manifestó en su discurso tras recibir el reconocimiento de APTRA. Y agregó: "De cualquier manera, pienso que 73 años de trabajo han sido una fortuna para mí. Hice radio, cine, teatro y televisión y fui muy feliz en mi carrera. Ahora espero que Dios y los médicos que me atienden me ayuden a salir adelante porque quiero volver a estar en un escenario".

A raíz de sus problemas de salud, Hilda pasó los últimos años de su vida en un geriátrico, donde en 2020 contrajo Covid-19. Lejos de todo pronóstico por su avanzada edad, transitó la enfermedad de manera asintomática y sin tener consciencia de la misma. "Ni se enteró de que tuvo covid-19. Fue duro por ella no lo supo", declaró su bisnieto, Lautaro y aseguró que su "bisa" "lo pasó bien". Y un mes más tarde festejó sus 100 años acompañada por sus afectos, algunos de manera presencial, y otros, a la distancia por la pandemia.

"No lo imaginé nunca", dijo emocionada en una entrevista con Hay que ver el día del festejo. Y se mostró feliz por la vigencia de su trabajo, ya que ese año Telefe había decidido repetir la primera temporada de Floricienta, donde interpretaba a Nilda, la abuela de la protagonista. "Yo no esperaba que apareciera tanto estoy muy feliz. Me gusta la gente, me gusta conversar, entablar charlas", dijo en relación a la cercanía que mantiene con sus seguidores.