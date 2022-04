"El Hotel de los Famosos": Matilda Blanco quedó eliminada y Rodrigo Noya pidió irse en su lugar

Matilda Blanco fue la cuarta participante en quedar eliminada de "El Hotel de los Famosos" (Eltrece) tras perder en un desafío contra Sabrina Carballo. Sin embargo, su salida tuvo un giro inesperado: Rodrigo Noya anunció que está dispuesto a dejar la competencia para ceder su lugar a la asesora de imagen. A pesar de la propuesta, todavía resta develar si esa maniobra está permitida en el reglamento del reality.

“Rodri, no te conocía, encontré una persona inteligente, avispada. Te odié, te quise, te odié, te quise, pero la última fue te quise. Me quedo con eso, sos un genio, y me encanta tu personalidad”, le dijo Matilda a Noya cuando estaba a punto de ser eliminada.

Ante las palabras de su compañera, el actor manifestó sentirse un poco nervioso frente a todo lo que vivía en el programa. “Escuchar a Matilda decir todas las cosas que suceden, creo que nos pasan a todos y me tiembla la voz porque de verdad me costó mucho tomar la decisión que tomé, que es no continuar”, dijo.

Y anunció: “Quería aprovechar el momento para proponer si el lugar de Matilda lo podía tomar yo”.

Tras escucharlo, el Chino Leunis le preguntó cuáles eran los motivos de su decisión y el ex Agrandadytos reconoció que no se siente cómodo: “No me encuentro, en el momento en el que estoy no me encuentro”.

“Lo que viene haciendo Matilda es digno de alguien que pueda tener la oportunidad de continuar, pero bueno, no es una decisión que pueda tomar yo”, concluyó.

Leunis le recordó que si bien es libre de renunciar, "la forma de irse del hotel es el duelo". Sin dar una respuesta concisa, el tema no se resolvió el lunes y quedó planteado el suspenso.

En el duelo de eliminación, Matilda Blanco y Sabrina Carballo debían atravesar una serie de obstáculos, tomar seis aros -uno por vez- traerlos a través de un camino y embocarlos en el eje de la plataforma. Al completar todas las vueltas, quedaban habilitadas para buscar la tarjeta que les permitía seguir en juego.

La prueba exigió una destreza física que excedió las fuerzas de la especialista en moda, quien venía desempeñándose bien, pero antes de terminar el juego reconoció que su competidora ya había ganado.

Hasta el momento, los eliminados de "El Hotel de los Famosos" son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques y ahora Matilda Blanco y Rodrigo Noya se pueden sumar al listado.

Además, quedó fuera de juego Leo García, que no aguantó la convivencia y se escapó del reality en medio de una profunda angustia.