Vuelve a pista el Onix: "Lo fundamental es seguir estando en la categoría", destacó Sebastián Pérez

Dar vuelta la página y volver a disfrutar de la competición. Bajo esa premisa, el bahiense Sebastián Pérez afrontará la continuidad del campeonato 2022 de Turismo Nacional, cuyo tercer capítulo se disputará este fin de semana en Alta Gracia, Córdoba.

No fueron semanas sencillas para el Ratón y el equipo familiar, luego de lo ocurrido en la segunda fecha de Paraná (Entre Ríos), con el impactante accidente que lo tuvo como protagonista en los primeros metros de la final.

Afortunadamente, Seba salió ileso y la puede contar. La peor parte se la llevó la nueva adquisición mecánica, el potente Toyota Etios estrenado en febrero en Bahía Blanca, que desgraciadamente quedó totalmente destruido.

En consecuencia, Pérez y los suyos debieron desempolvar el Chevrolet Onix, que tantas alegrías le dio en el pasado, y alistarlo para continuar siendo de la partida en la exigente y competitiva Clase 2. Prácticamente, un empezar desde cero...

“Las ganas de correr no se van, al contrario. Vengo un poco cansado de tanto trabajo, pero no veo la hora de volver a subirme al auto. De lo que no tengo ganas es de renegar, ojalá que funcione todo bien”, auguró Seba.

Mientras el bahiense se encarga de la empresa de transporte familiar, en el taller “El Cholo” (Franco Tomaselli) termina de colocar el motor y alistar el chasis con vistas al fin de semana. Aunque antes habrá pasar por el banco de rodillo para medir la potencia del impulsor.

“Dependemos un poco de las condiciones climáticas para ir rápido por derecho. Hay que ver cómo está el motor que colocamos, que en su momento no funcionaba mal. Al chasis se le hicieron unos cambios para ver si podemos ser rápidos doblando, que me parece pueden andar”, se esperanzó Pérez, 14° en la primera final del año.

“Creo que podemos ser competitivos. Al menos veo posible poder pelear entre los mejores quince autos. Ojalá, ya en el autódromo, se puedan aprovechar las vueltas para tratar de mejorar todavía más e auto. Pero lo fundamental es disfrutar y seguir estando en la categoría. Después veremos cómo poder seguir desarrollando el Chevrolet, mientras pensamos a futuro”, cerró Seba.