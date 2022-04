Una bahiense, entre los 12 médicos e investigadores argentinos de mayor impacto mundial

Una bahiense graduada de la Universidad Nacional del Sur está entre los 12 médicos e investigadores argentinos de mayor impacto mundial, de acuerdo a la plataforma Key Opinion Leaders (KOP), un buscador para “encontrar expertos científicos y académicos revisados por pares y líderes de opinión clave".

Se trata de la doctora Lucrecia Burgos, quien tiene 32 años y actualmente se desempeña en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires en el área de insuficiencia cardíaca y trasplante.

“Fue una sorpresa, una trabaja e investiga con bastante humildad por lo que estar en este listado es un gran reconocimiento. Creo que lo más importante es que puede inspirar especialmente a las mujeres jóvenes de Argentina, sobre todo de mi universidad, la Universidad Nacional del Sur, para seguir un camino de liderazgo”, dijo la médica.

Lucrecia acredita una sólida carrera médica y científica, de acuerdo a lo comunicado por la propia UNS.

Es especialista universitaria en cardiología clínica, con una diplomatura superior universitaria en insuficiencia cardíaca avanzada y postgrado en hipertensión pulmonar. Ha escrito más de 70 trabajos en para revistas científicas, y ha ganado varios premios nacionales e internacionales en reconocimiento a su investigación.

Actualmente también es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y directora de la Revista Argentina de Residentes de Cardiología.

“En mi carrera he tenido más respuestas negativas que positivas a las becas, los programas y las iniciativas a las que he aplicado, pero eso no figura en el currículum. Lo más importante es siempre seguir intentando y participando”, reconoció.

Sobre su formación académica, destacó que “siempre me gustó de la carrera de Medicina de la UNS que el alumno es muy activo en su proceso de aprendizaje, cada uno pone sus propios límites junto a sus tutores y sus mentores. Estoy muy agradecida a la UNS… mi primera publicación fue con una beca de la Universidad. Mi trayectoria hubiese sido muy diferente si no hubiese sido egresada de esta universidad”. (UNS)