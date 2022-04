Mirta Caruso, una resiliente artista con los pies en la tierra y la mirada en los cielos

Anahí González Pau

La artista Mirta Beatriz Caruso, quien el próximo 29 inaugurará una muestra de una serie pictórica temática en la Casa de la Cultura de Carhué, no oculta su pasión por elevar la mirada y perderse -o encontrarse- en esos inalcanzables paisajes que cambian todo el tiempo.

Pintora, emprendedora en Turismo Rural y ex maestra de primaria, su tema preferido son los cielos. No sabe qué tienen, pero la atrapan. Todas las tardes toma varias fotos de las puestas de sol. Incluso toma fotos de la noche. Y luego pinta, en su campo Don Hugo, en donde eligió vivir hace 15 años, rodeada de naturaleza. Allí también se volcó al Turismo Rural, siendo en su terruño una precursora, con su propuesta de un Día de Campo.

“El cielo es algo que me obsesiona. Es como que me hablara”, cuenta.

Reconocida, querida y valorada por su obra y persona, en pandemia sufrió una pérdida imprevista y desgarradora.

“Me tocó vivir la pesadilla que jamás hubiera pensado, perdí a mi hijo mayor, Gustavo, sin poder hacer nada, ni siquiera acompañarlo ni despedirlo”, contó.

Todo se derrumbó, solo quería dormir y huir de la realidad.

“Pero tengo una hermosa familia, un esposo, un hijo su esposa y dos nietos, Catalina, de 10 años, y Marcos, de 17. No se merecen verme sufrir, así que todos los días me aferro a la vida como puedo generando proyectos y actividades”, confió.

Luego de este duro golpe, el cineasta Cristian Parodi la convocó a participar de un cortometraje sobre la memoria que se filmaría en las ruinas de Epecuén. Al principio, se negó pero luego accedió.

“Escuchaba una vocecita que me decía: ‘dale, dale’, porque Gustavo me alentaba muchísimo, siempre. Y empecé a tomar coraje y dije por qué no”, contó.

Filmó ese cortometraje dedicado a él y con la participación de su nieta y recibió una sorpresa.

“Tuve la alegría de que al poco tiempo Cristian me llamara para contarme que el corto había obtenido un importante premio en Estambul y una selección en Toronto”, contó.



“Mi ángel, evidentemente, me está ayudando a aferrarme a cosas que van sucediendo y que me levantan el ánimo”, dijo.

Este corto, denominado “Historias narradas”, ganó el premio al mejor corto en el Best Istanbul Film Festival 2022 se proyectará en la inauguración de la muestra el próximo 29 de abril. También resultó Selcción Especial en el Toronto Short Film Festival 2022 y fue nombrado como Best Experimental Short en el London Independent Film Award 2022 y Official selection Latino & Native American Film Festival 2022.

En el cierre de la muestra se presentará la soprano María Castillo de Lima, la primera cantante trans del Teatro Colón.

“Estoy abocada a ese proyecto que me ayuda a sobrevivir”, expresó.

Su amor por los cielos

En una muestra que hizo en Tilcara (Jujuy) todos sus motivos fueron cielos. Su obra fue muy elogiada.

Nacida en Carhué, sus comienzos en la pintura datan de 1964, cuando cursaba la carrera de Magisterio. Obtuvo su título de Maestra Normal y al año siguiente empezó a ejercer la docencia en escuelas rurales y en la ciudad. Se casó, tuvo dos hijos e hizo un paréntesis en la pintura porque se dedicaba a muchas actividades a la vez.

Tuvo varios emprendimientos comerciales como la primera dietética de Carhué y un taller de arte, que sostuvo 10 años.

En la medida que su trabajo lo permitía, asistía a talleres y hacía clínicas de arte en Bahía Blanca y Coronel Suárez, donde conoció a la artista plástica María Cristina Elorriaga.

“Gran artista, persona y amiga que me cambió la vida y a quien le debo muchísimo de lo que ahora soy”, refirió.

En un principio sus motivos eran paisajes, sobre todo de montaña y tuvo una época de pintar edificios y casas antiguas, cuidando el patrimonio histórico del lugar.

Realizó varias exposiciones colectivas y muestras locales y en Buenos Aires, Azul, Pigüé, Coronel Suárez y Bahía Blanca, donde la Cámara de Comercio seleccionó su obra varias veces.

En forma individual expuso en Neuquén, Tilcara (Jujuy) y Coronel Suárez. La última muestra la realizó en su casa, en la quinta Don Hugo, lugar que ama profundamente y donde además proyectó videos de fotos de su entorno natural y ofreció una degustación de dulces, escabeches y panes elaborados por ella.

“Es bueno que el artista se muestre en el ámbito donde crea su obra. Mucha gente vino hasta el campo. Me sentí muy feliz y acompañada”, destacó.

Sus inicios en Turismo Rural comenzaron tras la inundación de Epecuén, cuando los empresarios hoteleros empezaron a motorizar la reactivación.



La muestra en su casa, en Don Hugo.

“Se me ocurrió la idea de un Día de campo, prendió, empecé a realizarlo y tuvo mucho éxito durante varios años”, contó.

Luego continuó con eventos como talleres y clínicas con artistas invitados, visitas al taller y muestras combinadas con exquisiteces artesanales.

“También formo parte de Triángulo Turístico Rural, integrado por Carhué, Rivera y San Miguel. Un grupo muy lindo en el cual además de recibir conocimientos recibo mucho afecto y contención”, señaló.