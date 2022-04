Facundo Laumann le pone "Mostaza" a su buen presente en el CADU

Por Fabián O. Rodríguez / Farodriguez@lanueva.

A sus 32 años, el defensor bahiense Facundo Laumann está atrevanso un muy buen momento con la camiseta de Defensores Unidos de Zárate. La escuadra que dirige "Mortaza" Merlo está peleando bien arriba el torneo de la B Metropolitana y "Carucha" tiene mucho que ver porque ya aportó 4 goles en la campaña.

Facu sabe que su función es otra y lo destaca, pero le contó sus sensaciones a La Nueva. tras su regreso al elenco celeste, que buscar ser protagonista en un torneo muy competitivo.

--¿Por qué volviste a CADU?

--Sabía que en algún momento iba a regresar porque me sentí muy cómodo tanto en el club como en la ciudad. Me trataron muy bien y la etapa anterior fue muy buena. Ahora arrancamos bien y creí que lo mejor era volver. Y estoy muy contento con esta vuelta.

--Da la sensación de que Cadu es tu lugar en el mundo porque ya ascendiste y ahora arrancaste con el pie derecho. ¿Es así?

--Sinceramente, es un lugar donde nos sentimos muy cómodos con mi familia. Nos gusta la ciudad y cuando te tratan bien es muy importante. Y creo que para todo jugador es determinante la parte humana, sobre todo cuando te hacen sentir importante.

--¿Qué genera este buen arranque en el Apertura?

--Si bien uno espera que le vaya bien, el equipo se armó para estar en la pelea. Arrancamos bien, somos un equipo duro, pero no tan vistoso como otros. De cualquiera manera, somos ordenamos y vamos a dar pelea. Tenemos mucha jerarquía de mitad de cancha hacia adelante y eso genera mucha ilusión.

--¿Cómo tomás este momento goleador?

--Es muy lindo poder ayudar al equipo. Pero, sinceramente, estoy más contento por el arco en cero que por los dos goles que convertí. Obviamente, es muy gratificante meter dos goles en un partido, pero me interesa más lo otro porque mi principal función es defender.

--¿Qué genera que el DT sea Mostaza Merlo?

--Es una experiencia muy linda. Me sorprende la humildad que tiene y lo recalco en cada nota que me preguntan por él. Tiene un recorrido enorme y nosotros lo vivimos porque a cada lugar que vamos lo reciben muy bien y le hacen homenajes. En ningún momento te hace sentir quien es pese que llegó a estar con el “Coco” Basile (Alfio) en la selección argentina. Maneja el grupo con mucha tranquilidad y nos genera una sensación muy linda.

--Sé que seguis a los equipos del Federal A. ¿Te mensajeas con ex compañeros de Villa Mitre y Liniers?

--Sigo mucho el Federal A. Estoy contento por cómo arrancó Villa Mitre y Dios quiera que este año pueda dar el salto de categoría porque están haciendo las cosas bien. Y con los chicos de Liniers me hablo muy seguido porque tengo varios amigos. Incluso, en la previa del partido ante Independiente de Chivilcoy, estuve hablando con el "Abuelo" Torman (Maximiliano) y con "Falucho" (Carlos Herrera).

--¿En qué momento de tu carrera estás?

--Estoy contento, pasando por una gran momento. Estoy bien en todo sentido porque el nacimiento de mi hijo me hizo tranquilizar bastante. Si bien vivo el fútbol con la pasión de siempre, me hace pensar mucho más en la cancha. Antes se me salía mucho más la cadena y ahora lo manejo mejor. Si bien tengo 32 años, sigo aprendiendo y mucho. Trato de aprender de cada técnico que tuve y tengo como Carlos (Mungo), Nico (Ballestero), y de Mostaza (Merlo) y con todos los que tuve antes. Además, me queda poco para recibirme y de cada uno voy sacando lo que me gusta porque me gustaría ser técnico el día de mañana.

Sus 7 camisetas

El marcador central bahiense hizo un repaso de cada institución a la que representó.

--Olimpo. Pasé toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Me formé como jugador y persona, pero lamentablemente no tengo un sentido de pertencia con el club. Es la verdad y, tal vez, lo digo por la forma en cómo me fui o por cómo se manejaron con algunos chicos del club.

--Rosario. Fue un paso fundamental para mi carrera porque necesitaba cambiar de aire. Me sirvió mucho para crecer como futbolista y persona. Me fui bien y maduré mucho.

--Tiro Federal. Un paso hermoso en mi carrera. Me encontré un grupo humano maravilloso, muchos chicos que terminaron siendo amigos. Fue como una familia, me adoptaron ni bien llegué y me integraron enseguida. También fue volver un poco a la historia de la familia de mi mujer porque su abuelo había sido vicepresidente.

--Chacarita. Muy distinto a Tiro. Un club muy grande, con muchos hinchas. Deportivamente no me fue como esperaba, pero me hizo crecer mucho, sobre todo por el hecho de jugar bajo presión y de tener que salir a ganar en todas las canchas.

--CADU. La primera etapa fue muy linda. Había estados dos años y medio en Tiro y necesitaba un cambio de aire. Disfruto del día a día en ese club. Estoy en el lugar donde quiero estar.

--Villa Mitre. Fue un paso hermoso, desde todo punto de vista. Hay un sentido de pertenencia enorme y te hacen sentir parte enseguida. Me dieron una mano muy grande desde todo punto de vista. Estuve muy a gusto. Y a pesar de lo grande que es, no pierde la escencia de una gran familia. Y dejé varios amigos.

--Liniers. Se armó un grupo humano bárbaro que se coronó con el ascenso. Es un club que tiene todo para seguir creciendo y ojalá que sigan haciendo las cosas como las vienen haciendo. El techo todavía está lejos.

En números

4-- los goles que lleva marcados en lo que va de la competencia. Le anotó 2 a Dock Sud y uno a Deportivo Armenio e Ituzaingó.

16-- los puntos de CADU en 9 fechas disputadas. Suma 16 puntos (4 triunfos, 4 empates y una derrota). Está a dos puntos del líder Comunicaciones y a uno del del escolta Ituzaingó.

43-- los cotejos disputados con los colores del CADU. Marcó 5 tantos.

298-- los partidos con las camisetas de los equipos de la Liga del Sur. 116 en Tiro Federal (5 goles), 109 en Olimpo (5 goles), 46 en Villa Mitre (un gol), 23 en Rosario Puerto Belgrano (3 goles) y 4 en Liniers (sin conquistas). Además, jugó 23 encuentros en Chacarita.

(*) Datos de Eduardo "Cocho" López.