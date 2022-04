Wanda Nara habría encontrado nuevos mensajes entre la China Suárez y Mauro Icardi

Luego de la breve estadía de Wanda Nara en la Argentina, el matrimonio de la empresaria y Mauro Icardi vuelve a estar en el centro de la escena. ¿Qué pasó esta vez? A seis meses de su escandalosa crisis, en la que la China Suárez fue señalada como tercera en discordia, aseguran que la actriz volvió a contactarse con el futbolista para retomar el affaire que tuvieron en 2021.

"Tengo algo posta: el fin de semana, la China le volvió a escribir a Mauro y Wanda Nara lo agarró. Mañana lo desarrollo", adelantó Yanina Latorre en LAM y aseguró que este miércoles dará más detalles. "Si ves este chat te morís", le dijo a Ángel De Brito y señaló que el 27 de abril la expareja de Benjamín Vicuña viajará a Madrid para participar de los Premios Platino y se quedará algunos días en Europa.

Cabe recordar que Suárez e Icardi se encontraron en París un fin de semana en el que Wanda y su hermana Zaira viajaron a Italia para ver desfiles de la Semana de la Moda. Si bien la actriz se encontraba en España junto a su mamá, Marcela, y sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, viajó sola hacia la capital francesa para poder verse cara a cara con el rosarino.

Un dato no menor es que Jakob Von Plessen, el marido de Zaira, fue cómplice de su cuñado para que pudiera asistir al encuentro que tuvo lugar en un lujoso hotel. "Jako" decidió esperar a Mauro en el auto para no levantar las sospechas de sus respectivas esposas. "El tema es que la casa de Wanda en París tiene cámaras, entonces si vuelve Jakob solo, Wanda se da cuenta", explicó Latorre meses atrás.

Y agregó: "El tipo durmió en el auto toda la noche para no volver solo. Le tendrá miedo a Zaira y no se animó a gastar en euros para pasar la noche en un hotel". Su actitud repercutió en su matrimonio con la modelo, que decidió mantenerse al margen de los conflictos familiares y aunque asegura que no está separada, reconoció que la pareja pasó por una crisis recientemente.