A un año de la muerte de Mauro Viale, su hijo Jonatan lo recordó en redes sociales

A un año de la muerte de Mauro Viale, Jonatan Viale recordó a su padre con un sentido mensaje en redes sociales. El pasado 11 de abril, a los 73 años, fallecía de coronavirus en el Sanatorio los Arcos, luego de que su cuadro de neumonía de complicara.

El relator deportivo, productor, periodista, y conductor, forjó una importante carrera en los medios de la Argentina que perduró por más de cuatro décadas. Comenzó en los años '80, imponiendo su propia huella en los relatos deportivos que conducía. Fue durante muchos años la voz oficial de Canal 7 y luego de ATC, hasta concluir con su etapa de relator deportivo para abocarse a programas de actualidad.

En su etapa televisiva, se destacan momentos como la pelea con el empresario Alberto Samid en el programa Impacto a las 12, donde Mauro lanzó la pregunta que catapultó toda una época. "¿Usted avaló la bomba a la AMIA?" fue la frase que motivó la furia de Samid.

El jueves 8 de abril, dos días antes de ser internado, contó con mucha emoción cómo se sentía en el ciclo que conducía por A24. Ahí también destacó cómo lo estaban monitoreando luego de haberse inmunizado. “Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Ahí me avisaron que podía llegar a darme fiebre”, expresó. Ese fue el último programa en el que estuvo al aire y según allegados, lo transitó con fiebre.

Un año sin vos.



No sabés lo que daría por una charla más, un abrazo más, un beso más, un consejo más, un mensaje más, un instante más.



Me quedé con ganas de decirte y preguntarte tantas cosas.



El mundo sin vos es crudo. Me faltan tus brazos protectores. Te necesito. pic.twitter.com/2RHml7X5Ql