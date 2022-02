Estos son los juegos más esperados por HyperX para este 2022

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

La industria del videojuego está más activa que nunca y 2022 promete la llegada de grandes títulos. Se espera el regreso de grandes sagas y el estreno de nuevas franquicias. Aunque algunos aún no tienen fecha concreta de lanzamiento, HyperX te cuenta cuáles son los juegos más importantes que llegarán este año.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - Nintendo Switch - 2022



Nuestro juego más esperado del año aún no tiene un título oficial, ya que Nintendo se ha mantenido cauteloso sobre la secuela de Breath of the Wild desde su anuncio en 2019. Los avances que hemos visto hasta ahora sugieren una aventura en el cielo sobre el mapa original de Hyrule, con cavernas debajo del castillo que esconden un antiguo secreto y un brazo misterioso. Entre las novedades, se destacan las nuevas armas y habilidades, como un lanzallamas o la capacidad de rebobinar el tiempo en determinados objetos. El diseño de los niveles cambiará por completo ganando aún más verticalidad, ya que tendremos que explorar numerosas islas que flotan en mitad de las nubes. Si tuviéramos que apostar por una fecha estimada de lanzamiento, tenemos que ser pacientes hasta el inicio de la temporada navideña de 2022, pero valdrá la pena la espera.





Starfield - Xbox Series X|S y PC - 11 de noviembre



El primer nuevo universo RPG de Bethesda luego de 25 años, nos embarcará en un viaje espacial para explorar un enorme mundo abierto compuesto por varios planetas y estaciones espaciales. A nivel gráfico luce espectacular. Mientras esperamos una eventual continuación de la serie Elder Scrolls, Starfield debería compartirnos algunos adelantos. ¿Seguirá teniendo el encanto incómodo de los diálogos forzados de los actores? ¿Se podrá escalar esa montaña que ves allá en ese planeta? El tiempo lo dirá cuando Starfield esté disponible en las plataformas Xbox el 11 de noviembre de 2022.





Horizon Forbidden West - PS4 y PS5- 18 de febrero

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La aventura de Aloy continúa en PS5 y nos sumergirá, literalmente, en un épico viaje hacia el salvaje Oeste recorriendo distintas áreas de California, Utah y Nevada visitando parajes tan emblemáticos como el Golden Gate de San Francisco o Valle de Yosemite, entre otros. Con nuevos y coloridos lugares para cazar robodinos, incluso bajo el agua, y algunas herramientas nuevas para dominar, son mucho los atractivos, además de la historia, para captar la atención de los jugadores. No pasará mucho tiempo hasta que podamos disfrutar de la fiesta visual, ya que Horizon Forbidden West se lanza en PS5 el 18 de febrero de 2022.





God of War Ragnarok - PS4 y PS5 – 2022

La secuela de uno de los mejores juegos de 2018 del estudio Santa Mónica también llegará en algún momento de 2022. Las pistas de los otros panteones mitológicos que Kratos ha matado en su camino aparecieron brevemente en el original, y la secuela parece expandirse en esa historia secundaria. Tendrá mayor variedad en los combates, incluyendo nuevos movimientos como el salto tras patada, por ejemplo, y un apartado técnico increíble, especialmente en PS5, prometen poner el broche de oro a uno de los juegos más esperados del año.





Elden Ring - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC - 25 de febrero

Oooooooooh Elden Ring ya casi está aquí. Para algunos afortunados, es posible que ya lo hayan jugado durante la prueba beta en noviembre. Pero para el resto de los fieles de Elden, el 25 de febrero es el día en que pueden sumergirse en el primer RPG de acción de mundo completamente abierto de FromSoftware. ¿Cómo afectará la transición al combate montado y los encuentros opcionales a la fórmula de juego estricta y castigadora de la serie Soulsborne? ¿Contra qué tipo de fenómenos gigantes te verás obligado a aplastarte la cara una y otra vez para progresar? Es un año emocionante para los sádicos.