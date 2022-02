Whoopi Goldberg fue suspendida por la cadena ABC por un polémico comentario sobre el Holocausto

A pocos días de la Jornada Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Whoopi Goldberg fue suspendida por la cadena ABC luego de hacer un polémico comentario del exterminio nazi el lunes 31 de enero en su programa The View.

"Me sorprende que les haya incomodado la desnudez, el hecho de que hubo algo de desnudez. Quiero decir, trata sobre el Holocausto, la matanza de 6 millones de personas, ¿eso no les molestó? Digamos la verdad sobre esto. El Holocausto no es un hecho racial. No, no es racial", declaró en pleno debate por la prohibición de Maus, una novela gráfica sobre los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, en una escuela de Tennessee.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Rápidamente, sus dichos fueron replicados y repudiados en las redes sociales. "No, Whoopi Goldberg, el Holocausto fue la aniquilación sistemática del pueblo judío -al que consideraban una raza inferior- por parte de los nazis. Los deshumanizaron y utilizaron esta propaganda racista para justificar la matanza de 6 millones de judíos. La distorsión del Holocausto es peligrosa", le respondió el empresario Jonathan Greenblatt.

Mientras que el presentador y periodista británico Piers Morgan señaló: "¿Qué? Esto es una locura. ¿El exterminio de 6 millones de judíos no fue cuestión de raza? ¿Alguna estrella de rock o realeza renegada boicoteará a Whoopi Goldberg y/o ABC por esta peligrosa desinformación?". Y Meghan McCain, quien hasta el año pasado formó parte de The View también se metió en el tema. "El antisemitismo es un cáncer y un veneno que se disculpa cada vez más en nuestra cultura y televisión, y permea espacios que deberían sorprendernos", declaró.

Al ver las repercusiones, Golberg decidió pedir perdón en las redes sociales. "En el programa de hoy dije que el Holocausto 'no fue un hecho racial sino de la inhumanidad del hombre para con el hombre'. Como dijo Jonathan Greenblatt de la Anti-Defamation League, 'El Holocausto fue la aniquilación sistemática del pueblo judío por los nazis, que los consideraban una raza inferior'. Reconozco mi error", manifestó en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Las personas judías alrededor del mundo han tenido siempre mi apoyo y eso nunca cesará. Lamento mucho el dolor que causé".

Más allá de sus disculpas, Kim Godwin, la presidenta de ABC News no dudó en manifestar su malestar a través de un comunicado de prensa. "Con efecto inmediato, suspenderé a Whoopi Goldberg por dos semanas por sus comentarios erróneos e hirientes", anunció. "Si bien Whoopi se disculpó, le pedí que se tomara un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios. Toda la organización ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judíos", concluyó. (NA)