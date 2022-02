Lizy Tagliani salió a responderle a su exnovio luego de que la acusara de haber sido infiel

Cuando Lizy Tagliani anunció su sepración de Leo Alturria, con quien estuvo en pareja por más de dos años, dejó en claro que todo se dio en buenos términos y que seguían siendo amigos. Sin embargo, un comentario que hizo el jugador de rugbier en sus redes sociales llamó la atención, ya que cuando una usuaria quiso invitarlo a salir pero lamentó no tener tanto dinero como la conductora de Trato hecho respondió: "No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Y ante las repercusiones que tuvo el comentario de su expareja, Lizy rompió el silencio y dio detalle sobre lo sucedido. "Está todo más que bien con Leo", comenzó en diálogo con la periodista Noe Antonelli para Flor de equipo. Y continuó: "Lo que pasa es que se siente tan atacado en las redes que contesta como le sale. Es lo que pasa, pero nada más".

Además, aseguró que entiende la reacción de Alturria. "Hay un porcentaje de verdad en lo que dijo, pero no es tan así. Él y yo sabemos muy bien lo que pasó, nos queremos y le dije que nos quedemos con la gente que sabe quiénes somos, que no nos juzga. Estos son momentos y estamos bien en medio del quilombo", explicó.

Cabe recordar que la separación no es reciente, sino que tuvo lugar hace más de dos meses y, según trascendió, sucedió luego de que Leo descubriera algunos mensajes en los que la humorista coqueteaba con otro hombre. La pareja se conoció cuando Leo fue a participar a El precio justo, el programa que Lizy conducía en Telefe, y al poco tiempo empezaron a salir. La relación estaba tan bien encaminada que en octubre de 2019 se mostraron públicamente por primera vez nada menos que en el programa de Susana Giménez, pero Alturria fue muy criticado, ya que muchos señalaron que el jugador de rugby buscaba fama al lado de un personaje tan querido como Tagliani.

A la animadora no le gustaron las acusaciones a su novio y decidió romper el noviazgo, pero Leo insistió y retomaron su vínculo, sin prestarle atención al qué dirán. Y a pesar de las dificultades que atravesaron en el medio, en enero de 2021 se comprometieron en Por el mundo en casa, el programa que condujo Marley durante la cuarentena estricta.

Desde Ushuaia, el cordobés sorprendió a Lizy con un anillo de compromiso. "Mi amor, escuchame. Estoy muy contento de estar con vos. Estamos en el fin del Mundo y quiero decirte que a partir de acá comienza una nueva etapa. Quiero regalarte este anillo para afianzar nuestro compromiso. Te amo mucho y empezamos nuestra aventura", le dijo a su entonces novia quien, emocionada, respondió: "¡Ay, que lindo!".

Horas más tarde, la figura de Telefe manifestó su alegría en sus redes. "Gracias por este hermoso momento, te amo. Me gusta que me entiendas el humor... que compartas mi alegría y mi vida. Soy muy feliz", escribió, junto a una imagen con la que inmortalizaron su unión. (NA)