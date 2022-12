Finde largo: cómo funcionarán los servicios en Bahía

El Municipio informó que durante este jueves, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el viernes 9, feriado con fines turísticos, los servicios se prestarán de la siguiente manera:

Transporte público

Las líneas transitarán el jueves con frecuencia de días sábado y el viernes como domingo. Los horarios y recorridos se pueden consultar en www.gpsbahia.com.ar.

Recolección de residuos domiciliarios

La actividad se desarrollará en forma normal. Consultas en www.bahiaambiental.com.

Licencias de Conducir

Las oficinas ubicadas en el Paseo del Sol, atenderán de 8 a 13, únicamente aquellos turnos previamente programados.

Parquímetros

No se cobrará el uso del sistema de estacionamiento durante ambas jornadas. No obstante, se deberá respetar los sectores no permitidos, zonas reservadas, paradas de ómnibus y carriles preferenciales.

Hospital Municipal

Únicamente funcionarán el servicio de emergencia y los consultorios de guardia entre las 8 y las 20.

Cementerio

El horario de visita será el habitual: de 8 a 17. Habrá un servicio de guardia y la atención en la administración será de 7 a 12. Estarán habilitados tanto el acceso principal de calle Lejarraga como el ubicado en Sarratea y Abad.

Puntos de vacunación contra el COVID-19

Permanecerán cerrados.

Dependencias municipales

Sin atención al público.