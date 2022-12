“Los dos Papas”: la película que muestra el encuentro de Benedicto XVI con Francisco

Joseph Aloisius Ratzinger, conocido públicamente como Benedicto XVI, falleció a los 95 años tras haberse anunciado su delicado estado de salud. En ese sentido, su sucesor -el Papa Francisco- había pedido “al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final”.

El exPapa fue uno de los más destacados en la historia por haber renunciado a su cargo de obispo de Roma, hecho que no se veía desde Gregorio XII en 1415 y la salida voluntaria de Celestino V en 1924. El 28 de febrero de 2013 Benedicto XVI se hizo efectiva su renuncia y reemplazado por el Jorge Mario Bergoglio el 13 de marzo de 2013.

Los acontecimientos previos a la sucesión de Francisco fueron retratados en "Los dos Papas", también conocida como "The Two Popes". La pelìcula fue estrenada en 2019, dirigida por Fernando Meirelles y escrita por Anthony McCarten, basada en su propio libro "The Pope". Además, está protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce; mientras que el actor argentino Juan Minujín tuvo una participación como un joven Jorge Mario Bergoglio.

“Los dos papas”, la película que cuenta las visiones opuestas de Francisco y Benedicto XVI.

La película está ambientada en el año 2012. “Frustrado por el rumbo que está tomando la iglesia, el cardenal Bergoglio (Jonathan Pryce) solicita el permiso del Papa Benedicto (Anthony Hopkins) para retirarse. Sin embargo, el Papa Benedicto convocará a su crítico y futuro sucesor en Roma. Entre ambos se sucederán extensas charlas para buscar posturas en común. Tras los muros del Vaticano, habrá un profundo debate entre la tradición y el progreso, con el objetivo de forjar un futuro para los millones de fieles católicos de todo el mundo. Además, Benedicto revelará un secreto que sacudiría los cimientos de la iglesia católica, ya que sorprendió al mundo cuando anunció que renunciaba al pontificado de la Iglesia. Esta película que dirige el brasileño Fernando Meirelles es una mirada íntima a un momento histórico clave para la Iglesia católica”, detalla su sinopsis.

La película estrenada en 2019 se encuentra disponible para ver en Netflix.

"The Two Popes" es una interesante película para recordar la biografía de Benedicto XVI en el marco de su fallecimiento. Se encuentra disponible en Netflix. (NA)