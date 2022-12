Facilitación de la prostitución: absuelven al empresario Vecchi

El martillero y empresario inmobiliario Gustavo Aníbal Vecchi, quien había sido condenado en mayo a 4 años y medio de prisión por facilitación de la prostitución, fue absuelto por la Justicia de Mar del Plata, que aceptó el recurso de la defensa.

De esa manera quedó sin efecto la sentencia condenatoria que había dictado la Sala I de la Cámara Penal de Bahía Blanca y el caso -tras dos juicios- volvió a la figura absolutoria de origen, dictada por la Justicia en lo Correccional.

El fallo fue revisado por la Sala I de la Cámara Penal de Mar del Plata por instrucción de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Los jueces Esteban Viñas y Marcelo Riquert consideraron que ninguna de las inquilinas de los inmuebles alquilados por Vecchi "había iniciado su actividad prostibular a partir de dicha contratación sino que todas declararon que ya ejercían dicha profesión con anterioridad a esas locaciones".

"No se verifica en modo alguno que el accionar del encartado haya sido condición para desenvolverse en esa actividad", agregaron.

Quiere decir que después de 5 años de largo proceso, la Cámara marplatense decretó que el hecho no constituye delito porque lo sucedido no atenta contra el bien jurídico y que la conducta de Vecchi no tuvo intención delictiva.

También aclararon que Vecchi nunca fue objeto de investigación en relación con la causa sobre trata de personas que tramitara ante la Fiscalía Federal de Bahía Blanca.

Al empresario -quien fue asesorado por su hijo Santiago y el reconocido abogado porteño Mariano Cúneo Libarona- se le imputaba haber facilitado la prostitución de mujeres que habían alquilado departamentos suyos en Lavalle 218 y en una vivienda de Pueyrredón 193.