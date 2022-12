El DT Galtier explicó cómo está la relación Messi-Mbappé

El entrenador Christophe Galtier, apareció en escena para contar cómo quedó la relación después del choque en Doha entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, rivales en la final del Mundial entre Argentina y Francia.

"Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a (Lionel) Scaloni. Eso es lo que me importa", destacó el DT de PSG.

Además, Galtier enalteció al crack francés por su actitud de regresar antes de lo previsto a los entrenamientos con la premisa de llegar en óptimas condiciones al 2023.

"Su actuación durante el Mundial fue brillante, terminó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver rápido. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente", sentenció.