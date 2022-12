Manchester United pagaría la cláusula por Enzo Fernández

Enzo Fernández es la figurita buscada del momento. En el reciente Mundial jugó, con la casaca del campeón de mundo, con una calidad y tranquilidad que no es propia de un chico de apenas 21 años, y se pudo desempeñar con soltura en cualquier puesto de la mitad de la cancha.

Fue uno de los destacados de la Selección Argentina que se quedó con la Copa del Mundo en Qatar. Comenzó como suplente en los dos primeros partidos –aunque ingresó en el segundo tiempo- y ya desde la tercera fecha y hasta la final se afianzó como titular y lo hizo muy bien.

De hecho la FIFA lo eligió como el mejor jugador Joven.

Su excelente rendimiento en su primer semestre en el Benfica ya había generado el interés de algunos clubes, pero tras el Mundial eso se intensificó.

Los portugueses no quieren saber nada con venderlo y por tal motivo el Manchester United estaría dispuesto a pagar los 120 millones de euros de la cláusula de salida.

En ese caso: ¿Cuánto ingresaría a las arcas de River?

River decidió vender el 75% del pase de Enzo Fernández y quedarse con un 25% restante pensando en una futura venta.

De concretarse la venta de Enzo al Manchester United, el Millonario recibirá 30 millones de euros, que se sumarán a los 18 que ya pagó Benfica.

Por otra parte, Enzo Fernández y Exequiel Palacios fueron homenajeados hoy por una multitud en la localidad bonaerense de San Martín.

Los mediocampistas, ambos surgidos en River, recibieron el cariño de cerca de diez mil personas que se acercaron a la plaza central de la localidad de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Ambos futbolistas habían sido declarados "ciudadanos ilustres" del partido de San Martín y hoy fueron homenajeados por el municipio ante una multitud.

"Estoy emocionado. Quiero agradecer el cariño de la gente que vino hasta acá con el calor y nos esperó. Se me llena el pecho de orgullo", expresó Enzo Fernández.

El mediocampista, de 21 años, nació en el barrio de Villa Bonich y sus primeros pasos en el fútbol los dio en el club La Recova de Villa Lynch.

"Es una alegría enorme estar en el lugar en el que uno creció. No hay palabras para expresar lo que siento. Es algo muy lindo", manifestó, por su lado, Exequiel Palacios.

El "Tucu" Palacios nació en Famaillá, a unos 35 kilómetros de San Miguel de Tucumán, pero a los pocos meses su familia se mudó a José León Suárez y es considerado un hijo pródigo de San Martín al igual que Fernández.

Palacios, actual jugador de Bayer Leverkusen de Alemania, se inició en el club Junta Vecinal José Ingenieros, ubicado en el barrio de Lanzone, y, luego, pasó a las divisiones inferiores de River.

"A los chicos les digo que luchen por sus sueños, que estudien y sean buenas personas", destacó Fernández.

"Ahora no sé nada y no me quiero meter. Estoy enfocado en Benfica", respondió, con timidez, el número 24 ante la consulta del conductor del evento organizado por el municipio a cargo del intendente Fernando Moreira.

Los dos futbolistas subieron al escenario vestidos con sus respectivas camisetas de la "Albiceleste", la medalla dorada colgada en el pecho y una replica de la Copa del Mundo.