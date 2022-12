Cortes en el centro: "Para el comercio es sumamente perjudicial"

"En algún momento los funcionarios tienen que evaluar este tipo de medidas que toman en circunstancias como las que estamos viviendo, en víspera de las Fiestas. Para el comercio es sumamente perjudicial cualquier impedimento que haga que la gente no pueda acceder".

La frase corresponde a Martín Garmendia, presidente de la Cámara del Comercio de Bahía Blanca, quien mencionó que "son pocos los días en el año, cada vez menos, los que esperamos para tener una buena caja; el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño... y las Fiestas".

El dirigente hizo mención al homenaje y agasajo que se llevará a cabo esta tarde a los campeones del mundo de fútbol, Lautaro Martínez y Germán Pezzella, en el Teatro Municipal, que obligará a cortar varias calles y alterará la movilidad en el centro.

En diálogo con Allica y Prieta a las 12, por La Nueva Play, el dirigente señaló que "esto es lo que nos está pasando, no se ha tenido en cuenta lo que podía perjudicar".

"Las ventas vienen mal, se utilizan las promociones con las tarjetas y si no fuera por eso, ni comida se hubiese podido comprar al nivel del año pasado —continuó Garmendia—. La venta está absolutamente resentida en todos los rubros. Estamos esperando que hoy y mañana aumenten un poco".

"La realidad es una sola, la gente no tiene dinero en el bolsillo. El resto son agregados", subrayó.

Está prohibido estacionar en Alem, entre Sarmiento y Alsina, hasta las 21 de hoy.

En tanto, de 16 a 21 habrá cortes al tránsito vehicular en:

- Av. Alem y Sarmiento

- Sarmiento y Zapiola

- Sarmiento y Mitre

- San Martín Y Alsina

- San Martín e Yrigoyen

- Lamadrid y Belgrano

"Estamos de acuerdo con el homenaje a Lautaro Martínez, por supuesto. Pero por un lado logramos que se libere el estacionamiento y por el otro está esto que es inentendible", mencionó.

Por último, Garmendia se mostró molesto con el bono de fin de año de $ 24.000 para trabajadores del sector privado.

"No es que no estamos de acuerdo con el bono, si no que no estamos de acuerdo con la forma en la que se implementó. Porque ya dentro de 15 días empezamos a hablar de las paritarias del comercio, que es la más grande del país", respondió.

"Establecer este bono de prepo, por decreto, no nos pareció correcto. La Cámara está pidiendo la posibilidad de que se pueda pagar o descontar de la negociación de paritarias. Es sencillo: no hay ventas, tenemos que pagar aguinaldo, vacaciones y ahora este bono. Este es el país que estamos viviendo", completó.