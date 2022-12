Como la Scaloneta, el ganador del Prode no arrancó bien y terminó festejando

Qatar 2022 es historia y con él, también quedó atrás el Prode de La Nueva., el tradicional juego de pronósticos deportivos.

Más de 2.500 participantes le dieron vida durante un mes y el ganador resultó ser Fernando Margiotta, de 51 años.

"No arranqué muy bien. Le había puesto unas fichitas a Irán, que le iba a hacer fuerza a Inglaterra, y se comieron 6. Así que arranqué muy abajo. Después empecé a pegar algunos resultados y subí despacito. Igual, cuando vi tantos participantes, jamás me iba a imaginar estar primero", relató.

Fernando alcanzó los 158 puntos y se impuso tan solo por una unidad a Ariel Zanoni. En la tercera colocación se ubicó Claudio Hotto, con 155.

Completaron los primeros diez lugares Valeria Pennacchiotti (153), Romina Aguinaga, Eduardo Ruiz Díaz (los dos con 150), Martín Eduardo (149), Sebastián Ancan (148), Romina Ceccone y Agostina Privileggi (ambas con 147).

"Al principio era ver qué pasaba, pero después te vas enchufando. Mi hijo también me decía a quién tenía que poner y lo terminás queriendo ganar", señaló.

Como vencedor, Margiotta se hizo acreedor de un televisor de 65''.

"Me dio más alegría que Argentina salga campeón que mi victoria. Tuve la suerte de ver los tres campeonatos y me emocioné, lo merecíamos hace tiempo y no se nos daba", sostuvo.

"A partir de la mitad de torneo ya estaba entre los primeros diez y no me bajé más", subrayó.

¡Hasta el próximo Mundial!