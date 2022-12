"Nos gusta que digan que el otro equipo es más favorito", dijo Dibu

El arquero del seleccionado de fútbol de la Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, consideró hoy que Francia "es un gran equipo que no depende de un sólo jugador", en la previa de la final que animarán mañana para definir al campeón del Mundial de Qatar.

"Francia es el actual campeón y no depende de un sólo jugador. Los cuatro de arriba son peligrosísimos, además tiene una gran defensa y arquero. Sabemos lo buenos que son, pero trataremos de hacer nuestro juego y dañarlos", dijo.

"Nos gusta que digan que el otro equipo es más favorito. Nosotros no nos sentimos inferiores a nadie", analizó el "Dibu", nacido en Mar del Plata hace 30 años, en la rueda de prensa que ofreció en Doha previa a la final.

El Mundial de Qatar consagrará al campeón este domingo en la final que animarán desde las 12 la Argentina y Francia, que viene de obtener el título en Rusia 2018, en el Lusail Iconic Stadium. Y Dibu sabe que puede quedar en la historia.

"Soy un pibe muy normal. No se me van los humos cuando las cosas van bien ni me hundo cuando van mal. Cuando voy a Argentina, trato de hacer cosas de caridad. No nací en cuna de oro y siempre siento algunas necesidades de los chicos porque me veo identificado", contó más allá del Mundial.

También se refirió a Messi, quien disputará su último partido.

"Lo veo mejor física y futbolísticamente. Era difícil superar lo que hizo en la Copa América. Esta versión es aún mejor. Tenerlo con ganas y alegría nos ayuda muchísimo", aseguró.

Respecto de las horas previas y la oportunidad, trató de mostrar equilibrio.

"Soy un soñador, un luchador que siempre intenta mejorar porque quiero cumplir sueños. Es difícil no pensar en lo que costó llegar hasta acá. Soy un luchador de toda la vida. Es muy emocionante tener a todo el pueblo argentino defendiendo conmigo el arco, pero cuando empieza el partido tengo la mente fría".