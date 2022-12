Héctor Baley: “Messi es el mejor de la historia; y siempre quiero bahienses en la Selección”

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

"Veo la característica de Bahía Blanca en el teléfono y la curiosidad me vence; si es de otro lado no atiendo".

Héctor Rodolfo Baley se siente a gusto con el llamado porque sus raíces están en Ingeniero White, lugar donde nació, se crió y se desarrolló deportivamente.

"Chiche", para los amigos y sus hermanos (Osvaldo, Horacio y Oscar)-, arrancó en las menores de Puerto Comercial, donde fue campeón en quinta división (1967).

Un año después disputó la Copa Madera.

"Era wing (7) o 9. Pero un día me mandaron al arco y no salí más. En quinta empecé a alternar con el 'Torito' Oscar Quiroga y salimos campeones".

Ya adolescente se formó en Estudiantes de La Plata y luego pasó a Colón, Huracán, Independiente y Talleres. Hasta que llegó el llamado de César Menotti para integrar el plantel argentino que conquistaría el Mundial de 1978. También integró el plantel en España 1982.

Hoy, radicado en Córdoba, palpita como buen futbolero el Mundial de Qatar y la final ante Francia.

"El mejor partido fue ante Croacia. De menor a mayor en rendimiento y con un Lionel Messi que es un fenómeno. Debemos agradecer que es nuestro; con 35 años sigue siendo el número uno de mundo y de la historia", dijo Baley.

-No es el primero que afirma esto último.

-Por mi edad los he visto a casi todos. A Pelé y a Diego los superó en todo sentido, sus récords son inigualables. Le falta la última medalla, pero sólo para acallar algunas voces. Para mí es el mejor de todos...", sentenció.

-¿Le gusta cómo juega la Selección?

-Veo un grupo unido, maduro y solidario con Messi. Se arreglaron algunas cositas en el medio que no funcionaron de entrada y hubo apariciones rutilantes, como Julián (Álvarez), Enzo (Fernández) y Alexis (Mac Allister). A la defensa la veo sólida, se fue consolidando. Tagliafico jugó un partido bárbaro ante Croacia. Es un momento ideal para lograr el objetivo", reveló.

-¿Cómo se llega a un Mundial en plenitud a los 35 años?

-Sólo lo hace Messi. Es ejemplo como profesional y persona. Tiene compromiso, es autoexigente y lleva puestos sus dotes de genio.

-¿Le preocupa algo de Francia?

-Le ganó bien a Marruecos, pero no es el equipo compacto del mundial anterior. Hay falencias defensivas que Argentina va a descifrar.

-Aún no mencionó al arquero Emiliano Martínez.

-Algo del paño conozco (risas). Martínez mostró seguridad, no ha cometido errores. Me sorprende su personalidad para atajar penales, tiene un gran nivel.

10 partidos disputó el bahiense Héctor Rodolfo Baley como arquero del seleccionado argentino. No lo hizo en los dos mundiales que disputó, pero sí en amistosos internacionales.

-¿Qué arquero lo sorprendió?

-Hugo Lloris, de Francia; Alisson (Becker) de Brasil; el croata Livakovic y Bono, de Marruecos.

-¿Hay arqueros especialistas en atajar penales?

-No hay trabajo que valga. Eso de anotar en un papelito es un tontería. Todos los arqueros practicamos atajar penales, pero no hay uno invencible. En mi época estaba Perico Pérez, que era muy intuitivo y adivinaba. No debe haber mejor pateador que un jugador brasilero y quedaron eliminados por penales.

-¿Cuál es la virtud de Lionel Scaloni?

-Se nutrió de consejos valiosos de técnicos experimentados, entre ellos Menotti. El "Flaco" aportó sus ideas y éstos chicos, que son muy inteligentes, lo aprovechan. Scaloni, Aimar y Samuel saben llegarle al jugador. Lo más valioso de todo es ser querido por los jugadores.

-¿Cómo se vive un Mundial desde adentro?

-Nosotros estuvimos cuatro meses concentrados, salíamos poco, era muy duro. Nos ayudaban el profe Ricardo Pizzarotti, Rogelio Ponzini y Roberto Saportiti. Hoy la competencia obliga a trabajar más con el que no juega, son muy competitivos; no les cambia la rutina.

"Estos técnicos jóvenes fueron jugadores profesionales y conocen todos los secretos y las mañas. En el '78 teníamos jugadores locales, no existía tanta información. Hoy las redes te exponen, pocas cosas sorprenden.

-Fue titular en un partido frente a Alemania, antes del '82.

-En cancha de River, 1-1. El "Pato" Fillol nunca faltaba (risas). También en el '77 ante Francia (0-0) y otros ocho partidos.

-¿Qué opina del VAR?

-Es una mentira. Interviene cuando quiere; han dejado pasar faltas groseras y sancionado pavadas. No me gusta las cosas que no son completas.

-¿Qué hizo con el Fiat 133 que le dieron como premio por ganar el Mundial?

-Jajaja. Era como un Mercedes Benz ahora. No tiene comparación, pero hoy vez cuarenta marcas de calzado deportivo y antes eran dos. El marketing está muy avanzado, se cobra por cada detalle y está bueno.

-¿Tiene contacto con sus excompañeros?

-Por un grupo de watsapp. AFA invitó a 5 jugadores del plantel del '78 y 5 del '86. No había plata para todos, pero seguro viajaron 300 dirigentes y hasta barras. Con Mario Kempes estuve hace poco en Bell Ville; me gustó verlo emocionado en el palco de honor.

"Es gratificante cuando se acuerdan de los grandes jugadores de cada mundial. Marito es uno de los mejores delanteros que dio el fútbol argentino", remarcó.

-No podían faltar bahienses en el Mundial.

-Lautaro (Martínez) y Germán (Pezzella) son dos chicos excelentes como jugadores y personas. Ya son consagrados, están en equipos importantes de Europa y yo siempre quiero bahienses en la Selección.

"Lamento que no pudo subir Villa Mitre a la B Nacional, pero siempre sigo el fútbol de Bahía. Cuando los televisan me prendo. Miro la campaña en las redes o el repaso de goles. He visto partido de Liniers y de Olimpo también", subrayó.

-¿Sigue viviendo en Córdoba?

-Nadie me mueve, jajaja. Mi mujer (Viviana), mis hijos (Jonathan y Ayelén) y mi nieta Gudalupe están conmigo.

-Acá lo esperan sus amigos.

-Y hermanos y sobrinos... El doctor Antozzi ("Petaca"), Martínez, Andreanelli y muchos más... Pronto iré, porque lo había prometido para noviembre y se suspendió una fiesta tradicional que se hace allá; eso me frenó.

-¿Es cierto que es buen pescador?

-Jajaja. Con cuatro amigos tenemos un rancho en San Nicolás a orillas del Paraná. Cada tanto me prendo con algunos cordobeses que me acompañan. Tenemos pesca segura, pero lo más lindo es la sana diversión de juntarse y compartir momentos con amigos.