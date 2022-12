Virginia Gallardo confirmó su salida de Intrusos: "Se vienen cambios"

A casi dos años de su debut como panelista de Intrusos, Virginia Gallardo confirmó su salida del programa de espectáculos que tiene como conductora a Florencia de la V. "Por lo pronto, se vienen algunos cambios. No sé cuándo y cómo, estamos en esa y es necesario a veces. Más en la televisión, entiendo los tiempos que corren", manifestó la correntina.

"¿Es una restructuración en la que te están limpiando o es que querés dar un paso al costado?", quiso saber Santiago Riva Roy, uno de los cronistas de Socios del espectáculo. "En principio es una no renovación", se limitó a responder la bailarina, entre risas.

"Fue una charla en conjunto sobre cambios que se vienen. Siempre en buenos términos. Quien me conoce sabe que soy muy agradecida al trabajo e Intrusos fue una propuesta de América novedosa para mí", aclaró.

Por su parte, Mariana Brey explicó que en su segundo año como conductora del mítico ciclo creado por Jorge Rial, Flor de la V busca cambios para lograr "el panel de sus sueños".

"Ella viene peleando hace mucho tiempo", señaló. Una de las incorporaciones es Karina Iavícoli, quien recientemente se despidió del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

"No hay nada raro para contar. Este trabajo uno sabe cómo es: va a un lugar, a otro, vuelve. No pasó nada raro. No busquen donde no hay. Me voy de un lugar donde la pasé bien, y la estoy pasando todavía, porque me voy la semana que viene que ya arrancaban mis vacaciones. Me voy súper bien, nos divertimos, crecimos. Nos peleamos, como pasa en todos lados", manifestó Iavícoli.

Y aclaró: "Es una decisión familiar, tiene que ver cuando uno prioriza. Por una cuestión de horarios, necesito poder llevar a mi hija al colegio. Se que para todos es importante la familia así que me van a entender. Son momentos, solo tiene que ver con eso. No es nada más que eso, la pasé súper bien. Sé que se están enterando ahora. Vuelvo a Intrusos. Los quiero a todos los que están acá. Me han tratado súper bien".

Por otra parte, Pía Shaw abandona su silla en el panel de LAM y será reemplazada por Marixa Balli. "Es una conversación que tuvimos con Ángel, creo que se cumplió un ciclo, la pasé genial, fueron dos años maravillosos. Me gusta volar y ver qué pasa en un futuro. No me voy a ningún lado. No me pelee con ninguna, los quiero mucho. Ahora me voy de vacaciones un tiempo", detalló Pía. (NA)