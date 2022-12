‘Soy Rada’: “Nunca me fui del mundo de la magia, pero me reencontré desde otro lugar”

El bahiense Agustín Aristarán, conocido como ‘Soy Rada’, dio detalles sobre el momento profesional que atraviesa y subrayó que “nunca me fui del mundo de la magia, pero sí me reencontré desde otro lugar”.

Con respecto al uso de la magia durante sus presentaciones, dijo: “En estos shows volví a hacer bastante magia, que es mi columna dorsal”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el comediante que se encuentra en Miami para dar un par de shows confesó que “hace rato queríamos venir para acá”, y siguió: “Vengo con mi formato de show unipersonal. Va a ser un poco más pequeño, pero con la misma esencia de magia, comedia y música”.

Al realizar un balance de lo que fue el 2022, no pudo ocultar su alegría: “Estoy muy feliz, fue un año increíble e inolvidable para mí por las cosas que pasaron y que vienen pasando”.

Por otra parte, adelantó: “El 3 de enero arrancamos con un desafío grande en Mar del Plata durante la temporada de verano”.

‘Rada’, que se autodefinió como “de la primera camada de instagramers”, recordó que cuando saltó a la fama “los virales duraban mucho tiempo en comparación con la actualidad”.

Al ser consultado sobre su experiencia conduciendo en televisión (lo hizo en el programa Match Game), subrayó que “al programa le fue muy bien. Fue una decisión del canal no continuarlo, pero para mí no fue un fracaso”, y agregó que “siento que duró el tiempo justo porque no soy una persona de proyectos muy largos”. Además, adelantó que sigue con proyectos para la televisión y recibiendo propuestas.

De todas maneras, reconoció que “con el diario del lunes digo que se podría haber hecho algo con un contenido un poco diferente”.

Por último, opinó sobre el final del programa 100 argentinos dicen, conducido por Rodrigo Barassi: “Fue un exitazo“.(NA)