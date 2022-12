El boxeo de Bahía Blanca cierra con una gran velada en Independiente

Con dos varios combates, el boxeo de la ciudad tendrá su cierre esta noche, en instalaciones del club Independiente (Italia 250), a partir de las 20.

"La velada se iniciará con siete combates amateurs, varios de estos chicos están en su etapa final y piden pista para el profesionalismo como Brandon Gallego, Rodrigo Montañez, Axel Vasquez o Sebastián Jara. Estarán en juego 4 Títulos de la Liga Bonaerense, un aliciente especial para sus carreras”, destacó Silvano Vicente.

En la pelea de fondo, en peso Ligero (61.200), se enfrentarán Braian Farías (récord 3-0) ante Juan Manuel Vallejos (1-3), de Río Cuarto. Será a seis rounds.

“Me siento muy bien, ya asentado en Bahía Blanca (es nativo de General Villegas). Estoy muy motivado por lo que estamos construyendo con el equipo y bueno, espero poder regalarles un gran combate, que sea por KO, para agradecerles todo el apoyo que he recibido. La verdad que me he sentido un bahiense más”, señaló Braian “Mojan” Farías.

También competirán, a cuatro rounds, en Superligero (63.550), el debutante Matías Martínez contra Mauricio Brítez (récord de 0-3), proveniente de Mar de Ajo.

“El debut se hizo esperar. Se planeó hace unos meses, tocaron un par de lesiones, se sumaron otros inconvenientes en el camino pero llegó el momento. Sin dudas va a ser un sueño hecho realidad”, entendió Matías Martinez.

En cuanto a lo dirigencial, también se trata de un año especial.

“Paso un año que nos dejo muchas cosas positivas. El boxeo bahiense crece a un ritmo sostenido, con varios logros y buenos combates. Creo que cerrar el año de esta manera, incluyendo tantos gimnasios distribuidos por toda la ciudad es un broche de oro. Hay muchas razones para festejar. Diciembre es un mes de cierre para todos, junto a la Comisión Municipal de Boxeo creemos que va a ser una fiesta”, dijo Silvano Vicente, mánager de Unico Box Team.