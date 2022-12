La cantante española Aitana debuta como actriz junto a su pareja Bernardeau en "La Última"

La popular cantante y compositora Aitana Ocaña y el ascendente actor Miguel Bernardeau, pareja en la vida real, son los jóvenes intérpretes de "La Última", serie española generada por Disney que el próximo viernes tendrá su estreno iberoamericano a través de la plataforma Star+.

En cinco capítulos, "La Última" visita la historia de encuentros y desencuentros de Candela (empleada en una empresa de logística que sueña con ser cantante) y Diego (que aspira a ser boxeador profesional), quienes se reencuentran tras haber compartido la escuela secundaria.

De algún modo la ficción dialoga con la vida real de este vínculo amoroso sostenido desde 2020 que coloca a Aitana y a Miguel conformando una de las parejas más recatadas y queridas del espectáculo español de hoy.

"Nuestra vida es nuestra y nunca hemos hablado sobre ella. En este camino profesional nos ha tocado interpretar realmente estos roles que no son estrictamente los de una pareja aunque terminen teniendo algo y hay una química entre ambos", apunta Aitana a Télam durante una entrevista por Zoom desde Madrid.

La autora y vocalista que viene de colmar dos funciones en el porteño Teatro Gran Rex en sus primeros recitales argentinos, desliza que ese lazo entre ambos planos de la existencia "tal vez sea algo que la gente va a ver ya que ese amor se va desarrollando a lo largo de los de los episodios y hay idas y venidas. Pero bueno, ese es el amor que tienen Candela y Diego nada que ver con nosotros, que lo nuestro es nuestro".

También parado en esa delgada línea que reúne a "La última" con los anhelos de sus protagonistas, Bernardeau apunta que "estos dos personajes tienen formas muy diferentes entre ellas de afrontar su sueño, de afrontar el trabajo que hay que hacer para alcanzar su sueño".

El actor reconocido por sus labores en las series "Josefina", "Élite", y "Todo lo otro", consigna a esta agencia que su Diego "es un chaval que no es increíblemente bueno en el boxeo, pero que tiene muchas ganas, que tiene mucha necesidad sobre todo y que es un superviviente".

A su lado, la intérprete quien debuta como actriz con este rol de Candela, confiesa que "me encantaría poder seguir trabajando en proyectos como actriz".

La artista, de 23 años, añade que "si se me ofrece la oportunidad por supuesto que voy a estar encantada y feliz de actuar y para ello también voy a seguir formándome".

La propuesta saca provecho del talento musical de Aitana no solamente para encarnar a una cantante sino como autora de los temas que asume Candela.

"Componer desde el lugar de Candela ha sido de lo más inspirador que me ha pasado nunca. Nunca he escrito tantas canciones tan seguidas y que valgan", confiesa Aitana, quien surgida del reality televisivo "Operación Triunfo" de 2017, desde entonces devino en una figura en ascenso permanente con una sucesión de lauros.

E inmediatamente y al comparar el impulso que le otorgó "La Última" en relación al álbum sucesor de "Spoiler" (2019) y "11 razones" (2020), apunta que "llevo dos años o más para hacer mi tercer disco y sin embargo para el disco de Candela no tardé mucho, apenas dos semanas, no más".

"Es extraño -abunda la bella catalana- pero a partir de los guiones que nos iban pasando sentía como la necesidad de crear esa historia de Candela mediante las canciones".

Para completar esa panorámica en torno a esta doble experiencia actoral y musical, redondea que "fue algo muy muy bonito porque también fue para mí inspirador tanto a la hora de escribir como cuando ya estaban escritas esas canciones para desarrollar también mi personaje".

La serie en cuestión está dirigida por Eduard Cortés ("Merlí", "Dime quién soy") y Abigail Schaaff ("El Ministerio del Tiempo", "Madres", "Amor y vida") y su trípode creativo lo integran Anaïs Schaaff ("Isabel", "El Ministerio del Tiempo"), Jordi Calafí ("Malaka", "El Ministerio del Tiempo") y Joaquín Oristrell ("Cuéntame cómo pasó", "La Tribu", "Hit").

El elenco de "La Última" completa su reparto con Aitor Luna, Luis Zahera (ganador del Premio Goya como Mejor Actor de Reparto por "El reino"), Jorge Motos, Sandra Cervera, el cubano Jorge Perugorría, Jelen García, Óscar de la Fuente, David Castillo y Esther Ortega.

Télam: ¿Puede pensarse que al contar la superación personal de sus protagonistas en busca de sus sueños "La Última" resuena de manera especial en ustedes?

Miguel Bernardeau: Yo considero que son casos muy diferentes a los de nosotros. Yo empecé haciendo series, televisión en España y luego pasé a las plataformas. Y la situación de Aitana con la música también es sumamente distinto al que vive Candela.

T: ¿Cómo definirías a tu personaje de Diego?

MB: Es un chaval que no es increíblemente bueno en el boxeo, pero que tiene muchas ganas, que tiene mucha necesidad y sobre todo es un superviviente pero no conoce los medios para llegar porque no tiene las herramientas necesarias para para contactar con alguien que le diga, "oye, mira, se hace así así para llegar aquí".

T: Aitana ¿de qué manera describirías a la Candela que te tocó?

Aitana Ocaña: Candela sí tiene las herramientas emocionales y es más inteligente y además tiene más mundo que Diego, ha salido más del barrio por así decirlo y está fuera de ese ciclo tóxico que es el barrio para él. Ella tiene la capacidad y el talento para para llegar a donde quiere, pero sus circunstancias son súper diferentes a lo que venimos haciendo en la vida real. (Télam)