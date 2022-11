Preocupación por un motochorro que le roba a ciclistas

Dos mujeres fueron víctimas de un motochorro en las últimas horas, cuando circulaban en bicicleta y el delincuente les arrebató pertenencias.

Los hechos ocurrieron en la zona de los barrios Anchorena y Villa Libre, con pocas cuadras de diferencia.

"Esto me pasó el sábado a la noche, cuando salí de trabajar y me dirigía hacia la zona del centro por el tema de La Noche de los Museos. En la zona de San Lorenzo y Washington siento que se acerca una moto desde atrás y cuando me doy vuelta veo a un chico, de unos 25 años y con el casco levantado, que me manoteó la mochila del canasto de la bicicleta. Por suerte no me agredió y solo quería llevarse mis pertenencias", dijo Rocío Ferrer, en declaraciones al programa Panorama de LU2.

La joven indicó que en el bolso tenía una billetera con dinero, el teléfono celular y documentación personal.

"El tema de los documentos es lo que más me importa, porque yo estoy viviendo en Córdoba y los necesitos antes de volver".

"Washington es una cuadra con movimiento, pero, como suele pasar, parece que en esos momentos justo nadie observa nada. Volví a lo de mis padres con mucho susto y poco después, cuando comenzamos a publicar en grupos de redes sociales para intentar recuperar los elementos, tomamos conocimiento de que dos horas antes a una chica le había pasado lo mismo. Se ve que es como una nueva modalidad".

El caso mencionado, de características similares al sufrido por la chica, se produjo en el sector de Washington y Rastreador Fournier.

"Desde los 16 años me manejo en bicicleta, a distintas horas y por muchos lugares de la ciudad, y es la primera vez que me pasa esto. La verdad que esto te lleva a tomar más prudencia, incluso, desde ese momento no volví a agarrar la bicicleta. Esto me genero un shock y una sensación muy fea".

Finalmente, Rocío mencionó que si alguna persona encuentra su documentación puede comunicarse al teléfono (291) 4062823.