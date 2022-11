Aníbal F. contra Máximo K: “No tienen ascendencia sobre el pueblo”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cruzó al titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, señalando que hace bastante tiempo que “no toma una decisión sobre lo que nos importa a todos”.

De este modo, respondió a las críticas que había vertido el actual diputado nacional, quien había tildado al presidente Alberto Fernández de “aventurero” y había cuestionado la gestión presidencial.

“No participan del gobierno y hace rato que no toman una decisión sobre lo que nos importa a todos -sostuvo-. No tienen ascendencia sobre el pueblo. Ayer (sic) lo felicitaban todo pero eran sus amigos. Es lo mismo que si yo hubiera invitado a todos a mi cumpleaños: todos me hubiesen aplaudido

Además, cargó contra Máximo al señalar que “tengo que inferir que es el único que se las sabe todas y que nosotros somos unos boludos (sic)”.

De cara a las PASO 2023, dijo “que el presidente tiene que ser candidato y si Cristina, que es la dirigente más importante de los últimos 100 años, entiende que lo debe hacer ¿quién le puede negar esa posibilidad?”.

“Es un poco distinta la situación: puede que se las sepa todas, pero nosotros no somos boludos y estamos trabajando para solucionar los problemas del país -agregó-. Sería estupendo que se sumaran a hacer algo positivo para el país”.

Aníbal Fernández hizo estas declaraciones durante la Primera Cumbre Latinoamericana sobre Seguridad Interior, que se desarrolla entre hoy y mañana en el segundo piso del CCK, con la asistencia de ministros de ese área de América Latina y con la presencia del embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico.

“Se llenan la boca hablando de la gente en términos espantosos, sin definir con claridad la gráfica de acercarse a un pueblo que espera soluciones -aseguró-. Buscar una palabra en Billiken para denostar al Presidente tiene cero valor”. (con información de Infobae)