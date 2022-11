Renato Cisneros y Daniel Paz abrieron el armario de los recuerdos para revivir el clásico

Fueron rivales en el torneo Argentino A y Nacional B. Se enfrentaron en varios partidos y hasta se dieron el lujo de convertir un gol cada uno el 23 de abril de 2000, en un empate 2-2 en la cancha de Olimpo.

Renato Cisneros y Daniel Paz son de esa raza de jugadores que dejaban todo en la cancha. Atrevidos, intuitivos, pícaros y difíciles de marcar.

“Después de ese partido el diario nos hizo una nota. Fue un empate, los dos jugamos bien pero nosotros fuimos mejores”, arrancó Paz.

“Lo veo a ‘Dani’ y me da la sensación de estar jugando. Lo vivíamos a full, con mucho respeto. Hoy nos cruzamos, nos saludamos, recordamos esos momentos”, amplió Renato.

-Lindo mensaje para los protagonistas de este nuevo clásico.

Renato: Tiene que ser cero rencor. Un partido importante pero no el último. Cada hincha va a querer que gane su equipo, aunque no deja de ser fútbol. Al día siguiente hay que levantarse e ir a trabajar.

Daniel: Eso de ir a buscar al hincha rival no existía en mi época. Y los partidos se jugaban con las dos hinchadas; es una pena por el espectáculo. Tener a la hinchada visitante enfrente te motiva. Lamentablemente el fútbol argentino perdió ese encanto, no es culpa de Villa Mitre o de Olimpo.

-Daniel, ¿cómo fue aquel gol en cancha de Olimpo?

-Especial porque fue de cabeza...

Renato: Fue con la mano. El mío sí fue de cabeza.

Daniel: Nooo. Te juro que fue de cabeza. Un centro del Vity Zwenger de zurda, le gané en el salto a Cuenca Zaldívar y a cobrar.

-Convengamos que ninguno de los dos es especialista en el cabezazo.

Renato: Jajaja. Le hice uno a Brown de Arrecifes y ese ante Villa Mitre, tras un centro que superó a (Héctor) Larroque y entramos juntos con Bazán Vera. Estaba pegado al palo, la pelota me cayó justita para la cabeza.

-¿Cuántos minutos se animarían a jugar hoy?

Daniel: No pude jugar el amistoso con los veteranos de Boca porque no me puedo mover.

Renato: Estoy para los últimos minutos, me encanta estar en una cancha. Hace 20 años que mi rodilla, operada tres veces, aguanta. Todavía juego en los torneos amateurs.

-Supongamos que van a penales: ¿piden entrar para patear?

Daniel: No sé si llego al arco (risas). Seguro que me animo y me mando una cagada.

Renato: Si estoy afuera pido entrar para patear. Y si estoy jugando soy de los primeros. Son partidos que te quedan de recuerdo.

-¿Cuánto hace que no van a ver a sus equipos?

Renato: La última vez en Olimpo fue cuando se cumplieron 20 años del ascenso a la B Nacional. Ese día jugaba con Lanús. Miro los partidos por streaming, gracias a Demián Danzi, y esta campaña la seguí mucho.

Daniel: Hace dos o tres años que no piso El Fortín. Cuando se despidieron del club Rodrigo Sánchez y Alan González. Me perdí de jugar ese partido de veteranos, aunque una semana después fui al asado, jajaja.

-¿Cómo palpitan este partido?

Renato: Olimpo está con ganas ascender. Ante Independiente jugó todo el partido con un hombre menos y en desventaja en el marcador. Esos chicos mostraron coraje. Mi corazón me dice que pasa Olimpo.

Daniel: Villa Mitre está en el mismo nivel de Olimpo. Tiene jugadores de experiencia, viene peleando estas instancias decisivas. Le tocará enfrentar a un rival que está muy bien, más allá de no poder contar con Guille. Me gustaría que Villa Mitre haga el planteo que hizo Olimpo en El Fortín, donde aguantó y lo ganó de contra.

-Alguna vez vivieron algo similar a lo de la expulsión de Braian Guille

Renato: No. Es inobjetable la roja, porque tiró el codazo. Tenés que estar en la cabeza de Braian para saber qué quiso hacer. Una vez me echaron a los 20 minutos en Cipolletti por una jugada donde no pasó nada. Nos dirigió Luis Froilán, nos arruinó.

Daniel: A mi me rajaron dos veces, pero no de movida. La reacción me extrañó, no la entendí. Igual no hay que juzgarlo a Braian porque todos nos hemos equivocado alguna vez. En Jujuy, ante Gimnasia, abrí los brazos para cubrirme y el defensor cabeceó el codo. Se abrió arriba del ojo, vieron la sangre y me echaron. La otra fue una patada de atrás en cancha de Defensores de Belgrano (0-2).

-Todos reclaman por el tema arbitral, pero esto viene de larga data.

Renato: Siempre pasó, había partidos con muchos errores. De visitante eras visitante. Ahora la televisión condiciona un poco, pero igual son errores muy groseros. El juez de línea se come el offside de ellos y el gol que anulan tras el córner. La última falta cuando ya se habían jugado más de 6 minutos también fue increíble; el árbitro tenía ganas de llevar el partido a penales. Ojo, en mi época de local también nos han favorecido en algún partido. Había un par de árbitros con los que sabías que podía pasar cualquier cosa.

Daniel: Había canchas donde sabías que te iban a perjudicar. Ir a Mendoza era muy difícil. En el sur, en cambio, nos fue bien. Una vez en Comodoro, ante la CAI, que tenía un equipazo, hicimos seis goles.

207 partidos jugó Renato Cisneros en Olimpo y anotó 49 goles. Se retiró a los 25 años por una lesión de rodilla. Daniel Paz, en tanto, jugó 271 partidos y marcó 53 goles. Se retiró a los 30 años.

-¿Los momentos que más disfrutaron?

Daniel: El ascenso ante Douglas y la seguidilla de títulos en la Liga del Sur: 1991/94. En el ’93 le hice el gol a Olimpo en el Carminatti, tenía 20 años.

Renato: Contra Villa Mitre (2-2), también en el ’93, en un cuadrangular por el Regional. Fue mi debut, Rubén Pagnanini me convoca, se lesiona Emilio Martínez y a los 20 minutos entré con 15 años, perdíamos 2-0 y tuve la suerte de convertir el segundo ante Fabricio Amaya.

Daniel: No es ningún mérito un gol a Fabricio (risas). Y menos para nombrarlo en el diario…

Renato: Ehh... Eso lo decís vos, jajaja. También estaba el “Negro” (Osvaldo) López, que era difícil.

-¿Qué compañeros convocarían para jugar este clásico?

Daniel: Pablo Gilardi, “Paco” Sánchez, Jorge Ochoa. Alejandro Hidalgo, Gustavo Coronel, Osvaldo López, “Vity” Zwenger y Carrillo.

Renato: “Pocho” Troyansky, Gerardo Solana, Sandro Novarese y Sergio Tassara.

-¿Qué jugadores pueden marcar diferencias en este partido?

Renato: Cristian Amarilla, que el otro día se puso el equipo al hombro, Ezequiel Ham, Claudio Cevasco y Guido Villar.

Daniel: Maximiliano Tunessi, una de las cartas para ganar el partido. Y me encantan el “Negro” Cocciarini y Facundo Tavoliere.

-Hoy es poco probable, pero en su época, ¿después de un clásico había tercer tiempo en el Club Universitario?

Daniel: ¡Yo, imposible..! Iba para saludar a los muchachos, jaja.

Renato: En realidad es eso, matarse en la cancha por la camiseta. Y después cambiar el chip, salir a divertirse y compartir un momento agradable.

-¿Quién de ustedes era más completo?

Daniel: Renato. Recorría toda la banda, bajaba a dar una mano. Y de tres cuartos para adelante marcaba diferencias. Un jugador muy generoso con sus compañeros.

Renato: Uhhh. El “Dani” era áspero, picante. Tenía todas las mañas, un puntero que esperaba tu error. Si te dormías te anticipaba y era gol.

-¿Cómo sale el partido?

Renato: Gana Olimpo 1-0 o 2-1.

Daniel: Empate con goles en el tiempo reglamentario. En los penales gana Villa Mitre, le tengo mucha fe a Tavoliere.