“Patronato ya salió campeón, ahora falta que ascienda Olimpo”

Más allá de las condiciones, innatas o cultivadas en base a constancia, dedicación y aprendizaje, y de las cualidades humanas, que suelen regir el destino de una persona en cualquier ámbito de la vida, algunos futbolistas tienen ese no sé que para estar en el momento justo y en el lugar indicado.

El 31 de enero, el bahiense Axel Rodríguez eligió a Patronato como opción, aún sabiendo el riesgo que corría con el promedio y la permanencia en la categoría, y en nueve meses, sí exactos, grabó su nombre a fuego en la historia del Patrón paranaense, que acaba de conseguir la Copa Argentina y su primer pasaje a una competencia internacional, como será la Libertadores 2023.

Tal como le sucedió a Tigre en 2019, que ganó la Copa de la Superliga y al otro año participó de la cita continental de América estando en la Primera Nacional, el futuro de Patronato en la temporada venidera será similar, porque en la última edición de la Liga Profesional le tocó, por promedio, perder la divisional junto a Aldosivi de Mar del Plata.

El conjunto entrerriano finalizó en la décima posición con 40 unidades, con una campaña de local donde sacó el 66,67 de los puntos en juego, venciendo, entre otros, a Independiente (3-1), Boca (3-0) y San Lorenzo (3-2).

“A veces el fútbol argentino es incomprensible. Hicimos un torneo brillante, nunca nos pinchamos, por momentos jugamos dos o tres partidos en una semana, fuimos los mejores en la Copa Argentina, y así y todo sabemos que el objetivo principal no se cumplió”, comenzó diciendo el centrodelantero zurdo formado en Libertad y con 118 presencias en Olimpo, teniendo en cuenta Primera división, Copa Argentina, B Nacional y Federal A.

“Nos cuesta creer que hayamos descendido, cargamos con la culpa de un promedio que no generamos, pero dejamos todo por la camiseta y no nos podemos reprochar nada. Así lo entendieron los hinchas y todo el pueblo rojinegro, porque la fiesta que armaron para recibirnos cuando llegamos de Mendoza (donde se jugó la final de la Copa, 1-0 a Talleres) fue descomunal; al menos yo nunca viví algo parecido”, contó Axel.

--Sí, vi gente llorando, chicos pidiéndote fotos, una multitud rendida a los pies de un plantel que hizo historia... ¿Tomás magnitud de lo que lograron?

--Cuesta, pero sí, los fieles de Patronato te lo hacen saber. El banderazo, el recibimiento, los fuegos artificiales, todo, fue increíble lo que vivimos. Algunos pibitos, de corta edad, que ya no son de Boca ni de River porque nacieron con el Patrón en la cúspide del fútbol nacional, emocionados nos decían “gracias”, antes de abrazarnos con toda la fuerza que podían. Caían papelitos de los edificios, se escuchaban bocinas por todos lados, las muestras de cariño se multiplicaban por segundo... Era la gloria pura.

“La verdad, estoy feliz de pertenecer a una institución que hizo lo profesionalmente posible para llegar a donde llegó. Esto, tal vez, no lo vuelvan a vivir, pero ni ellos ni nosotros, los jugadores, nos olvidaremos jamás del paso que dio Patronato hacia el plano internacional. No tengo mucho para decir, solo agradecerles a todos lo que hicieron posible esta hazaña”.

El ex 9 olimpiense, cuyo pase pertenece a All Boys y se encuentra a préstamo en Patronato (sin cargo pero con opción de compra) hasta el próximo 31 de diciembre, disputó 31 encuentros y señaló 4 goles (2 a Independiente, uno a Boca y el restante por la Copa, en el 2-0 frente a Deportivo Morón por los 32avos de final).

“Como jugué bastante estoy muy conforme con el año que tuve. Tal vez me faltó algún golcito más, es cierto, aunque me adapté enseguida al grupo y al hecho de competir por un puesto con delanteros de peso como Lucas Barrios (primer semestre), Alexander Sosa, Marcelo Estigarribia y Jonathan Herrera”.

--En Patronato se ilusionan con poder darle continuidad al proyecto de Facundo Sava (el DT) en la Primera Nacional 2023, ¿cuál es tu idea después de diciembre?

--Tengo ganas de seguir, aunque todavía no hablé con nadie. Estoy entusiasmado como muchos de mis compañeros, porque la idea del club es mantener parte del plantel para volver a Primera lo más rápido posible. Incluso hay una propuesta para la continuidad del cuerpo técnico, que manejó muy bien el grupo y el vestuario.

Se viene el clásico

Axel llegó a nuestra ciudad el miércoles y ese mismo día se metió de lleno en todo lo que gira alrededor del clásico entre Olimpo y Villa Mitre, que juegan mañana por la semifinal del Federal A.

--¿Vas a ir al Carminatti?

--¿Cómo?, dos horas antes... (risas). En el viaje venía pensando en otro festejo, porque estoy seguro que cuando termine el partido voy a estar saltando en el vestuario con ellos, mis amigos y compañeros; no se me pasa por la cabeza otro resultado que no sea el triunfo”, aseveró el ex aurinegro.

“Los dos llegan con un buen envión anímico y futbolístico, pero Olimpo es el mejor, lo demostró durante todo el campeonato. No vi muchos partidos de la Zona Norte, pero creo en lo que me dicen, que Olimpo es candidato de fierro para conseguir el ascenso. Ojalá se dé después de tantas pálidas y de permanecer tres temporadas en el Federal A”, deslizó casi a modo de mensaje.

“Tal vez sea el partido más difícil del año para Olimpo, pero lo va a sacar adelante. Sin Guille, es cierto, pero mentalmente este equipo está preparado para ir a la guerra”, sostuvo convencido.

“Más allá de la presión psicológica, de ser una semifinal, Olimpo es más equipo y lo veo ganador”, acotó antes de despedirse con un “Patronato ya salió campeón, ahora falta que ascienda Olimpo”.

Axel disputó tres clásicos y no le pudo ganar a Villa Mitre: 0-0 el 15 de septiembre de 2019, 0-2 el 9 de febrero de 2020 (en el Fortín) y 1-3 el 13 de diciembre del mismo año (también en el escenario de la “Villa”). En el primero ingresó por Fabricio Lenci, en el segundo reemplazó a Braian Guille y en el tercero fue titular.