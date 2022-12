Gran Hermano 2022: quiénes quedaron en la placa de nominados

La séptima placa de nominados de Gran Hermano 2022 se decidió esta noche, en la tradicional gala de nominación de los miércoles.

En ella quedaron nominados Nacho, Daniela, Coti, "Cata" María Laura y "Alfa" Walter.

La placa estará así temporalmente, porque este jueves la líder de la semana, Romina, salvará a uno de ellos.

Cómo votaron los jugadores de GH 2022

ROMINA

2 para Agustín y 1 para Nacho. “Hay actitudes de él que no me gustan, nada más que eso, cosas que tiene. Y como vamos quedando menos, voy por la afinidad, por ese lado”, expresó la líder de la semana que es inmune y que en la noche del jueves deberá salvar a alguien de la placa.

“Con Nacho nos llevamos bien, pero también creo que es una persona que me dolería menos si se va”, concluyó la exdiputada.

NACHO

2 para Coti y 1 para Daniela. “Tuve un par de conflictos con ella, la convivencia se hizo densa y la veo como una persona muy caprichosa, con actitudes que no me terminan de cerrar. Y a mi juego le va en contra que ella no haya ido a placa todavía”, precisó el exfutbolista sobre su nominación a Constanza.

“Por más de que hemos limado asperezas, me gustaría que vaya a placa porque Romina es la líder, se le va a poner difícil”, sostuvo Juan Ignacio, que justamente antes de ser llamado al confesionario estaba hablando con la jugadora a la que le terminó dando un voto.

MAXI (Nominación espontánea)

3 para Romina y 2 para Walter. “Por estrategia, estoy seguro de que voy a placa, así que espero que sea con ella”, indicó el cordobés para sus votos que finalmente no tienen valor debido a que la exdiputada luego ganó el liderazgo de la semana, y por lo tanto, la inmunidad.

“También es por estrategia, me gustaría terminar en placa con ellos dos”, completó Maxi al nominar a Alfa.

MARCOS

2 para María Laura y 1 para Nacho. “Como te dije la semana pasada, no me gustan las actitudes que está teniendo”, declaró el salteño con respecto a su nominación a Cata.

“Sigo viendo que tiene actitudes que no me gustan, como tratar de buscar información y llevarla para otro lado con el fin de que los que estamos acá nos peleemos de mala manera”, opinó Marcos sobre Juan Ignacio.

JULIETA

2 para Nacho y 1 para Maxi. “Siento que tengo la mejor y que afuera de acá podríamos ser amigos, pero también siento que se acerca y aleja de las personas según su conveniencia. Yo no quiero ser reemplazo de ninguna amiguita de las que se hayan ido. No me va a convencer”, apuntó la actriz contra Juan Ignacio.

“Es por una cuestión de afinidad. Con él nunca hubo feeling. Siento que cuando estaba con Juliana se aislaron un poco y quizás yo no hablaba tanto con él. Es como que no tengo onda”, dijo Julieta sobre Maximiliano.

THIAGO

2 para Walter y 1 para Maxi. “No tengo nada contra él, pero no tengo a otro a quien nominar, es por afinidad”, dijo el oriundo de González Catán sobre Alfa.

“Tampoco tengo nada, me llevo bien. Tengo afinidad pero no tengo a otro para votar”, precisó Thiago al nominar al cordobés.

DANIELA

2 para Nacho y 1 para Walter. “Me parece una persona muy falsa. No me gusta que hablen atrás mío. Les llena la cabeza a un montón de participantes. Juega muy sucio y después viene y me da un abrazo. No me huele a buena persona”, indicó la modelo sobre Juan Ignacio.

“Por el mismo motivo. Estuvo toda la semana diciendo cosas feas y hablando mal de mí. Cuando yo aparezco, no dice nada. Se queda callado cuando le digo si tiene que decirme algo, y él es el primero en decir que no hay que hablar mal atrás de las personas”, disparó Daniela contra Alfa.

AGUSTÍN

2 para Daniela y 1 para María Laura. “No voy a usar voto invertido ni simple, vuelvo a usar la cazadora. Quiero tratar de poner en placa a ellas para forzar una salvación más jodida al líder de la semana, poner a dos personas que van a estar bien para movilizarse y volcar el juego de alguna manera a mi favor”, indicó el platense, en alusión al modo que tuvo la semana pasada contra Julieta y Romina.

“Veremos si sucede, la cazadora es justamente cazar a alguna de las dos o a ambas si es posible”, concluyó Agustín, para luego pedir el apoyo de la gente al salir del confesionario.

WALTER

2 para Daniela y 1 para Coti. “Los motivos son situaciones que voy viendo día a día”, indicó Alfa de manera breve en su nominación.

ALEXIS

2 para Nacho y 1 para María Laura. “Cambié lo que tenía en mente para darle una mano a Maxi, que puede caer en placa”, fue el motivo que brindó el Conejo en el confesionario.

COTI

2 para Nacho y 1 para María Laura. “Pienso que hay una posibilidad de que se desperdicien mis votos, pero también puede ser que estas personas vayan a placa antes que otras personas”, explicó brevemente la correntina con un rosario en su mano.

MARÍA LAURA

2 para Coti y 1 para Daniela. “Por una cuestión que pienso que puedo ir yo a placa”, opinó la peluquera canina al darle sus motivos a Gran Hermano.

Votación final

-Nacho 10

-Daniela 7

-Coti 5

-María Laura 5

-Walter 5

-Agustín 2

-Maxi 2

(Con información de mitelefe.com)