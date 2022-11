Marcelo Escales: el renacer de un músico extraordinario en Bahía

Por Franco Pignol

Hace un tiempo descubrí en YouTube el tema “Renacer”, de Marcelo Escales y me pareció una caricia al alma. Transmite paz. Un tema así te devuelve la fe en la humanidad. Aunque sea por un ratito. Con ese back up llegué a entrevistar a un músico extraordinario, con creencia invencible en sus canciones, en su obra. Porque la música es su forma de vida.

Marcelo nació en Choele Choel porque en su pueblo no había clínica. Pero en Lamarque (Valle Medio del Río Negro) pasó su infancia y la mayor parte de su adolescencia, antes de llegar definitivamente a Bahía Blanca.

“La música es un lenguaje al que respeto muchísimo. La elegí o tal vez ella me eligió a mi y con ella convivo permanentemente”, aclara Marcelo Escales.

Este sábado abrirá el festival “Por una vez que nos juntamos”, para luego darle paso a Funky Monkeys. Todo comenzará a las 20.30 en Espacio Juanita Primera (Alvarado 818), con entrada libre y gratuita. Sólo tenés que hacer tu reserva al +54 9 291 4161875.

“Siempre llevo como bandera y orgullo el lugar de donde soy. Bahía Blanca me dio muchísimas cosas, me pude formar en el Conservatorio público, de todas maneras, nunca me olvido de mi raíz, del lugar donde se comenzaron a gestar estas cosas. No es casual que yo hoy me dedique a la música. Todo se generó en mi infancia”, recuerda Marcelo.

—¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la música?

—Verla a mi vieja tocando la guitarra en su habitación canciones que había aprendido cuando era chica y yo estar jugando al lado. Tengo un vínculo muy lindo con ella. Justo hace poco tiempo me encontré con una caja de casetes muy viejos en donde hay registros sonoros de cuando yo tenía dos o tres años y jugaba con la grabadora intercambiando sonidos, ese lenguaje. Ella me disparaba ciertas canciones y yo las balbuceaba con ella. Entre esos temas estaba “Merceditas”, el famoso chamamé.

—¿Cómo ves a Marcelo Escales estudiando teatro?

—Siempre aparece esa pregunta. Creo muy necesario el hecho de complementar la música con las herramientas del mundo de la actuación. Cuando uno va al vivo tienen que estar atento de no llegar al colapso. A veces, ciertas canciones te generan un estado que no es conveniente para la interpretación y te puede terminar ganando la emoción. Creo que un buen cantante tiene que hacer emocionar, pero no dejarse llevar por ese estado.

—“Ambiguo” es un discazo. Se nota que trabajaste con un gran equipo. ¿Qué proyectos tenés en mente?

—Estoy trabajando junto al músico Lira, que también es de Choele Choel y está viviendo en Bahía. La música nos juntó de alguna manera. Estamos trabajando en un formato para llevar el disco al vivo. Sobre todo teniendo en cuenta las distintas capas electrónicas que tiene el álbum.