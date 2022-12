Jennifer López recordó su dolorosa separación de Ben Affleck hace 18 años: "Sentí que me iba a morir"

Jennifer López se encuentra en su mejor momento. A nivel profesional, tras el éxito que tuvo Halftime, el documental sobre su presentación en el Super Bowl, esta semana lanzará un nuevo disco, This Is Me Now. Mientras que a nivel personal, disfruta de la familia ensamblada que formó con Ben Affleck. Y aunque desde que se reencontró con el actor en 2020 se muestran muy enamorados, la cantante no olvida lo mal que la pasó cuando se separaron hace 18 años.

"Fue muy doloroso después de que nos separamos. Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años fue la angustia más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir", confesó la artista oriunda del Bronx. Esa ruptura fue un quiebre en su vida y aunque durante mucho tiempo pensó que nunca más volvería a sentirse completamente bien, el tiempo le dio revancha. "Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz, tiene el final más ‘nunca sucedería en Hollywood’", subrayó.

A dos décadas del lanzamiento de su álbum This Is Me Lend y de los inicios de su primera etapa junto al galán, la artista adelantó que su nuevo material discográfico llevará un mensaje esperanzador vinculado al amor. "Todo el mensaje del álbum es ‘Este amor existe, este amor es real’. Capturamos ese momento cuando me reuní con el amor de mi vida y decidimos que estaríamos juntos para siempre [...] si como yo a veces has perdido la esperanza, casi te das por vencido, no lo hagas. El verdadero amor existe y algunas cosas duran para siempre, eso es real. Quiero transmitir ese mensaje al mundo y eso requiere mucha vulnerabilidad", señaló.

JLo y Affleck se conocieron en 2002, durante el rodaje de "Gigli", cuando ella estaba casada con el bailarín Cris Judd y él era uno de los solteros más codiciados de Hollywood. La atracción de los artistas era difícil de disimular en el set y fue el empujón que ella necesitaba para separarse de su entonces marido y apostar a un romance apasionado con su co-protagonista.

La pareja que fue bautizada como "Bennifer" copó todas las portadas de revista y sus fanáticos seguían cada paso que daban. Pero cuando estaba todo listo para que pasaran por el altar el 23 de septiembre de 2003, decidieron cancelar abruptamente el evento por una infidelidad del actor. El quiebre ya había hecho mella en la pareja y en enero de 2004 se separaron definitivamente. Y si bien volvieron a trabajar juntos en la película "Jersey Girl", para la cantante fue difícil superar la ruptura. Cada uno siguió su vida por su lado, con nuevas parejas, hijos y divorcios de por medio. Y el tiempo alejados logró que pudieran retomar su relación desde un lugar más maduro pero con la misma pasión que en su juventud. (NA)