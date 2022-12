Se conoció el motivo por el que Wanda Nara sigue distanciada de Icardi: "Está enamorada de L-Gante"

Luego de su aparente "luna de miel" en Maldivas junto a Mauro Icardi, Wanda Nara regresó a la Argentina por compromisos laborales. Y aunque el jugador del Galatasaray de Turquía insiste en sacar a flote su matrimonio, la rubia se muestra cada vez más distante. Si bien podría tratarse de una nueva estrategia para estar en boca de todos, Yanina Latorre reveló el motivo por el que no quiere reconciliarse con el deportista: "Está enamorada de L-Gante".

"El entorno de ellos dicen que están reconciliados, a ella le da vergüenza amigarse con él después de todo lo que pasó y de las cosas que dijo", agregó en referencia a las últimas crisis que atravesó con el rosarino. Y señaló que el amor con el cantante de cumbia 420 surgió por la química sexual que tuvieron durante el tiempo que compartieron en Buenos Aires.

"Le hizo el amor como nunca en su vida, hasta algo un poco más arriba. Tremendo. El sexo obvio que existió. Te digo una cosa, igual L-Gante se calentó con las fotos de Icardi, el viajecito y todo eso", señaló la "angelita". Y aseguró que Icardi está "emperrado" en seguir con Wanda, con la misma intensidad con la que la rubia apostó por una reconciliación tras descubrir el affaire de su marido con la China Suárez.

Por otra parte, en diálogo con Pía Shaw, Ana Rosenfeld reconoció que los trámites de divorcio siguen en pie. "No hay marcha atrás con los abogados. Sigue la separación, hubo una luna de miel pero no funcionó", subrayó. "Fueron a Maldivas porque él le pidió que fuera e intenten nuevamente, pero Wanda siente que no va más. Es cierto lo que dice Yanina de que quedó 'flasheada' con L-Gante y el enganche sexual es top. Sin embargo, volvió con Mauro y fueron de viajes. Lo intentó", agregó Ángel De Brito.

"El problema de ella es que tiene a toda la familia en contra, incluida a Zaira y a la madre y para ella, pesa", insistió Latorre. Lo cierto es que mientras en LAM debatían sobre el presente amoroso de Wanda, Icardi volvió a volcarse en las redes para compartir nuevas fotos del último viaje que compartió con la madre de sus hijas Francesa e Isabella. (NA)