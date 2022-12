Lionel Scaloni: “Con nosotros los rivales juegan de otra manera"

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, habló en la previa al partido de mañana ante Polonia, por el grupo C.

Primero se refirió a cómo planteará el juego.

"El partido con México terminamos con línea de cinco, pero empezamos como venimos jugando siempre. Y lo mismo será mañana. Empezaremos como venimos jugando y en el transcurso del partido veremos. Polonia no solo tiene buen juego por arriba, sino también jugadores muy técnicos y habrá que tomar recaudos sobre ellos", dijo.

"Es verdad que la mayoría de los oponentes cambia su sistema de jugar con nosotros, pero Polonia tiene una buena idea de juego y en sus propios once jugadores pueden cambiar en el partido. Pueden jugar con línea de cuatro, de cinco... Aunque se sabe que con nosotros los rivales juegan de otra manera. Esperamos algo parecido, que ellos se adapten a nuestra una idea de juego, que es bastante marcada", agregó.

Respecto del plantel, respondió en cuanto a la posible participación de Enzo Fernández como inicial.

“Enzo tiene posibilidades de jugar como tienen los demás. Y sino en partido en curso. Ha entrado bien en los dos partidos que ha tenido la oportunidad. Es una opción que tenemos ahí. En cualquier cosa sigo pensando que el futbolista tiene que estar preparado para ambas cosas. Incluso puede ser más importante entrando de afuera. Aún no lo decidimos, mañana lo veremos", aclaró.

Respecto del juego, dijo que no hay mucha variación.

"Guido Rodríguez hizo un muy buen trabajo con México. El resto del equipo, entra uno y sale otro. Sobre la liberación es un poco de lo que se venía hablando cuando se ganó la Copa América, que el equipo estaba más tranquilo y yo creo que una selección como ésta siempre tiene la sensación de que cada partido es importante. Fue importante haber ganado con México y ahora tenemos a nuestro favor que ganando pasamos a la siguiente fase. Eso es lo que esperamos todos", señaló.

En cuanto a la posible clasificación, Scaloni recordó que solamente hay tres con el boleto asegurado.

"Solo hay dos o tres selecciones clasificadas. El resto se está jugando un puesto en la siguiente fase. Yo decía que era un grupo difícil, complicado, que hasta el último partido iba a tener algo en juego. Teníamos en cuenta que podía pasar esto. Venimos con una inyección anímica importante por haber ganado contra México y eso nos va a ayudar a reconfortarnos, a saber que es el camino a seguir. Comparado con Rusia no creo que valga la pena. Son escenarios y jugadores diferentes. No tiene mucho que ver", comentó.

Antes, otra visión

Lisandro Martínez, previamente palpitó lo que será el cruce ante Polonia.

"Será un comienzo duro. Se define por detalles esta clase de partidos. Sabemos que son muy duros ellos, que definen muy bien y a la hora de atacar tendremos que aprovechar para convertir y estar bien para no quedar mal parado", analizó el defensor en conferencia de prensa.

En el mismo sentido, agregó: "Tenemos que estar tranquilos, no cargarnos de presión. Las cosas van a salir solas, si bien muchos somos debutantes es lindo tener esa responsabilidad. Para nosotros es un orgullo ponernos esta camiseta, vamos a poner el pecho, las cosas van a venir y vamos a demostrar el juego que nos caracterizó".

Martínez, que fue suplente en el debut ante Arabia Saudita y titular frente a México en el segundo encuentro, fue el tercer futbolista de la Selección argentina que asista a las conferencias de prensa en la previa a los partidos, y destacó al fortaleza del plantel luego del fallido estreno en la Copa del Mundo.

"En las derrotas es donde más se aprende porque capas con el triunfo no se ven. El grupo está más fortalecido, está más preparado. Uno cuando está en la Selección vive todo", remarcó.

Además, el defensor remarcó lo difícil que son los partidos en Qatar 2022 a diferencia de otros torneos y el por qué no se llegó a el buen funcionamiento: "No se puede comparar un partido de un Mundial con uno de Copa América o la Finalissima. Los partidos son muy cerrados y estamos en búsqueda de poder dar muchísimo más. Todavía no llegamos a lo que hemos hecho".

Por último, Martínez hizo hincapié nuevamente en Polonia y como se marca a un delantero como Robert Lewandowski: "Sabemos que se mueve muy bien, siempre esta en situación de gol, por eso debemos estar concentrados todo el partido y ser solidos defensivamente".