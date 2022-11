El picante mensaje de Patronato en medio de la polémica: "No somos un invento"

Patronato que aún continúa con los festejos tras la obtención de la Copa Argentina 2022, lanzó un sugestivo tuit en medio de la polémica que se originó luego que la Liga Profesional ponga en duda su participación en la Supercopa Argentina frente a Boca en Abu Dhabi.

"Esto no es un invento. Esto es correcto. Somos los campeones", fue el picante mensaje que lanzó el "Patrón", en árabe, en su cuenta oficial de Twitter junto a una estrella en alusión al primer título nacional que conquistó el equipo de Paraná tras vencer a Talleres en la final por 1 a 0.

Esta consagración histórica, la primera de tanta magnitud en 108 años desde su fundación, le entregó un pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, en la que cual tendrá su estreno internacional, y también el derecho a jugar la Supercopa Argentina ante Boca, el campeón de la Liga Profesional.

Pero con esto último, es donde nació la polémica: la particularidad de esta Supercopa tiene que ver con el acuerdo que se había firmado con el Ministerio de Deportes de Abu Dhabi para llevar cuatro ediciones del certamen a Medio Oriente, sin embargo, en las últimas horas la Liga Profesional aseguró que estudiará la posibilidad de el partido entre Patronato y Boca no se juegue en Emiratos Árabes Unidos.

De esta manera, la AFA evaluaría crear un nuevo trofeo, para ofrecer en el continente asiático, en la que podría ser incluido Racing -equipo con más puntos en la tabla general- frente al xeneize y que la original Supercopa se juegue en la Argentina en estadio neutral.

Si bien no hay una confirmación oficial, esto no cayó para nada bien en el fútbol argentino, ya que una vez más un equipo que no ganó nada en el año podría celebrar un título, y por ello, Patronato apuntó de lleno y destacó que ser el flamante campeón es una realidad y "no un un invento".

Por su parte, el que alzó la voz fue el presidente de Patronato, Oscar Lenzi, quien tuvo una llamativa reacción en cuanto a la polémica.

"No esperábamos que todo el mundo nos respalde tras esta decisión que tomaron. Me alegro que nos hayan bajado de Abu Dhabi, es muy caro para nosotros, preferimos jugar una Copa con nuestra gente", expresó declaraciones radiales.

"Los que van a quedar mal son los que organizan la Copa, nosotros vamos a jugar donde tengamos que jugar, creo que lo mejor es jugarla en Argentina para que disfruten nuestros socios", finalizó Lenzi.