Abren nuevos negocios, La Villa también tendrá su peatonal y ABSA empieza un par de obras

--Buennnn díaaaa, Juan, ¿cómo va todo? Linda mañana, ¿no?

--Ja, ja. No te olvides que salieron campeones gracias a nosotros.

--No esperaba menos de ustedes, je, je. Igual te digo que hay algo que me dejó bastante preocupado.

--Decime.

--Muy raro que nos hayan cobrado tres penales en contra: uno en la Bombonera y los dos a favor de Racing, uno faltando un minuto, y en plena final. Realmente es algo que llama muchísimo la atención.

--Bueno, festejá, lástima que se les escapó la Copa Argentina, ¿no?

--Todo no se puede, demasiado ganamos este año, impensado, pero ahora suerte a ustedes con Demichelis y pasemos mejor a nuestras cuestiones de cada domingo. ¿Ya usaste el boleto combinado?

--No, pero creo que es un éxito y confirma las necesidades que existían en la materia.

--¿Por?

--Porque en los primeros cinco días de funcionamiento pleno más de 21 mil bahienses lo utilizaron.

--Coincido, pero no nos hagamos los sotas y hablemos de la polémica mediática que se armó con el tema del agua.

--Y sí, era algo que se veía venir. Se acerca el verano y es obvio que el oficialismo local tiene que salir a reclamar por lo que no se hizo porque cuando empiecen las quejas, de hecho ya empezaron, las autoridades locales, aunque sea un servicio provincial, recibirán también el reclamo de la gente.

--¿Nada que decir de la pelea en los medios de Moirano y Susbielles?

--No creo que quieras una descripción de lo que ambos se dijeron y que salió por todas partes.

--Por supuesto que no, pero algún plus debés tener.

--Sí claro, pero lo que tengo, en definitiva, es lo que le interesa a la gente.

--Ya sé, qué obra empieza.

--Y sí, eso es lo que no hay que perder de vista. En primer lugar, de todas las obras prometidas te diría que casi nada se concretó aún, pero ya hay alguna en marcha: un nuevo módulo en la planta Patagonia, y en los próximos días comenzará una muy importante, cuyos efectos, obviamente no se verán este verano, pero después te doy detalles.

--Bien, seguí.

--Una obra que acaba de comenzar es el Acueducto de impulsión Altos de Bahía, a cargo de la firma Coince y con una inversión de 130 millones de pesos.

--Anotado, pero ni idea de a qué barrios beneficia.

--A Patagonia Chico, Altos de Bahía, Palos Verdes y Miramar. Te vas a dar cuenta de la obra porque creo que van a tener que romper algunos tramos pavimentados ya que la traza comienza desde el acueducto de impulsión de 500 milímetros de diámetro, ubicado sobre calle Pilmaiquén, estimo que en la planta de ABSA, hasta la calle Tres Sargentos y Herminia Abad.

--Ok. Me hablaste de una obra muy importante que está por comenzar, así que ahora no te hagas el sota y cumplí.

--Sí, en estos días Coince, una empresa local, está empezando la obra de reparación de un acueducto, que era una de las primeras que se licitaron. Sería la segunda de las ocho obras que se habían prometido, obviamente con mucho retraso, pero arranca.

--Dame algún otro detalle.

--No parás de pedir, José Luis. Se trata del recambio de parte del acueducto de 600 mm de diámetro que transporta agua desde el embalse Paso de las Piedras hasta la planta potabilizadora de Grünbein, el cual se encuentra fuera de servicio desde hace años debido a su mal estado.

--Perfecto, pero ahora podrías traducírmelo y decirme en qué beneficiará a la gente, dale, vos podés.

--Ja, ja, mientras le pedís a Tito otra ronda de cortados te explico. Con esta inversión, que terminará costando casi 800 palitos y poco más de un año y medio de labor, llegará a Bahía, como mínimo, un 10 por ciento más de agua.

--Impecable. Ojalá se vayan destrabando el resto de las obras. El otro día Susbielles publicó en las redes sociales que esta semana comenzará la autovía de Circunvalación Norte, entre Cabrera y La Carrindanga.

--Ojalá así sea, se trata de una obra muy importante, que incluye dos grandes puentes sobre el Napostá y las vías. Por lo que sé, el intendente le planteó el tema al gobernador Kicillof y este señaló que la obra ya está adjudicada, pero la empresa a cargo, Esuco, tiene problemas para conseguir piedra y algunos insumos han subido muchísimo de precio, lo que genera dificultades.

--Algo de esto pasa con la obra de la 51.

--Sí, la empresa se fue y hay muchos problemas por el costo y la escasez de materiales, pero la Provincia está en el tema y la idea es que se hagan. Al menos eso aseguran desde La Plata.

--Che, ¿no me vas a decir nada del lío que se armó por el agua del río Negro?

--Es increíble. Como te lo adelanté el domingo pasado, Kicillof invitó a los intendentes de Bahía, Rosales, Villarino y Patagones para comentarles su idea de comenzar a trabajar en traer agua del río Negro, pero se armó una de aquellas, obviamente en los medios.

--Incluso con fuego cruzado dentro del mismo oficialismo.

--Sí, tal cual, el senador nacional por Río Negro, Martín Doñate, dijo que no permitirán que la provincia de Buenos Aires les robe el agua del río Negro. Incluso dijo “Nos tienen hartos la corporación del puerto de Bahía Blanca y sus intereses”.

--Pero tengo entendido que Bahía pretende que el agua sea para consumo humano. Algo elemental, además, porque Buenos Aires tiene costa sobre el río Negro.

--Un disparate, fijate que también dijo que “Nunca seremos los regadores de la Pampa Húmeda bonaerense. Evidentemente, parece que en esa provincia mucha simpatía no despierta Bahía. En esto habrá que avanzar en lo técnico, definiendo un cupo, pero tampoco tanto es lo que se va a llevar la provincia de Buenos Aires, encima Kicillof habló de captar el agua 200 metros antes de que termine en el mar.

--Y sí, más allá de los fuegos de artificio de todo mensaje político... hay varios temas más que han generado rispideces, sobre todo en lo que hace al ámbito portuario.

--Ya que mencionás al puerto, seguro estuviste el otro día en la jornada de Transporte y Logística, donde estuvo el ministro D’Onofrio.

--¿Sabés que no? Me enteré un día antes, y por un amigo de Buenos Aires, de todas maneras seguí la transmisión por Internet y no me perdí detalle.

--De eso no tengo dudas. Ayer leí en “La Nueva.” que el Consorcio quiere avanzar decididamente en la mejora de sus accesos viales.

--Y si... te diría que es su talón de Aquiles. Incluso la idea es esperar 18 meses a que Nación y Provincia avancen en ese sentido, de lo contrario, será el puerto quien encare alguna de las obras pendientes.

--Obras que hace décadas esperan una solución.

--Claro, pero el crecimiento de las cargas hacia el puerto ha sido muy importante en los últimos años y sigue creciendo. A esto sumale el movimiento que habrá con proyectos energéticos y el crecimiento normal del cereal.

--Siguiendo con los accesos viales, ¿no me habías dicho que se iba a licitar el ensanche de la avenida 14 de Julio?

--Sí claro, se hizo y tuvo una buena respuesta. Hubo dos ofertas para la parte de pavimento de la futura autovía, seis para obras complementarias como dársenas y una oferta para la iluminación. Acordate que va desde Victorica, en el predio de ABSA, a la Jorge Newbery, unas siete cuadras aproximadamente.

--No incluye el cruce con Pilmaiquén, ¿no?

--No, ese punto genera muchos inconvenientes pero, al demandar la ejecución de una rotonda, no es un proyecto fácil ni barato.

--¿Alguna obra de esas que harán ruido?

--Puede ser. Seguro viste hoy en “La Nueva.” que el 14 de noviembre se licitará la semipeatonal de calles Belgrano y Donado, entre Soler y Brown y de Alsina, entre Chiclana y San Martín.

--Sí, casi 150 millones de pesos de inversión y, obviamente, el retiro de las macetas allí dispuestas, que seguramente irán a otro lado.

--Exacto, bueno, para que la “Ciudad” de Villa Mitre no sea menos y continuando con la tendencia a formar centros en los barrios, también se vienen novedades para la Villa.

--Me interesa. Avanti.

--Hace tiempo que te vengo hablando del tema pero ahora hubo avances y la Comuna está ultimando detalles de la semipeatonalización de tres o cuatro cuadras de Villa Mitre. Fundamentalmente en el sector de Garibaldi y un tramo de Falucho.

--Cómo se va a agrandar nuestro amigo Butterbean, que de por sí ya está agrandado.

--Ja, ja, tal cual. En los próximos días la Muni les mostrará el proyecto a los vecinos y el club quería estar involucrado porque será parte de esto, con frente a una cuadra de la semipeatonal. Pero ojo, esta idea de ir descentralizando va a sumar otros proyectos, en otros barrios. Tenelo presente.

--¿Estarán todos los comerciantes y frentistas de acuerdo?

--Mmm… por experiencia ya te digo que no. Este tipo de obras no puede beneficiar a todo el mundo y siempre habrá alguno que se sienta perjudicado. Veremos.

--Me alegro que haya otros proyectos en carpeta. Del tema cámaras ¿sabés algo más?

--Que ya se evaluó el tema de la oferta técnica en la única propuesta presentada y está dentro de lo que la Muni había fijado. Ahora, mañana lunes se conocerá la oferta económica y, si está en los valores previstos, luego el tema será tratado por el Concejo Deliberante.

--Che, un tema para preocuparse es la interrupción del tren de pasajeros a Buenos Aires, que está interrumpido desde hace dos semanas debido a problemas en la infraestructura del puente sobre el río Salado, cuyas obras están a cargo de Ferrosur.

--Sí, y hasta febrero no regresará. Si bien el dragado del rio Salado agravó los problemas del puente, la situación de las vías viene de mal en peor y, si me permitís, esto le vino como anillo al dedo a Trenes Argentinos para fortalecer los servicios de verano entre Buenos Aires y Mar del Plata.

--Faltan locomotoras y vagones ¿no?

--Sí, pero te haré un resumen de la decandencia. Primero eran 8 horas de viaje entre Bahía y Plaza Constitución. Desde los '90 hasta 2006 eran 11.30 horas de viaje, en 2007 pasó a 13 horas y desde mayo paso a 19. ¿Qué me contás?

--Que dan ganas de llorar.

--Este es el último mohicano que nos queda y sinceramente no le veo larga vida, pese a las promesas,a los anuncios, a los discursos...

--Bueno, bajemos un cambio y no nos olvidemos de rescatar la decisión del Senado bonaerense de darle media sanción a la Ley de Alcohol Cero en la provincia.

--Es verdad, sobre todo porque Bahía no puede avanzar por sí sola en el tema sin una ley provincial. Esperemos que pronto pueda ser sancionada por Diputados.

--¿Qué se sabe de las penas y de quién es el proyecto aprobado?

--Variaditas. Incluyen multas, arresto, retención de la licencia e inhabilitación. La iniciativa sintetizó lineamientos de tres proyectos: uno que lleva la firma de Kicillof, otro de massista José Luis Pallares y un tercero elaborado por la senadora de Juntos Claudia Rucci.

--Juan, el domingo pasado me hablaste de la compra del inmueble histórico de La Oxígena, en Brown y Misiones, para mudar allí al Tribunal de Faltas. ¿Sabés algo más?

--Por comentarios me enteré de que la Muni incluso estuvo en tratativas para comprarle a la Asociación de Cooperativas Argentinas la planta baja y el primer piso de un edificio que tienen en calle Estomba, donde está ahora el Tribunal.

--¿Y?

--Parece ser que en Alsina 65 optaron por La Oxígena y desde ACA le habrían pedido que para el 1 de enero desocupen el local de calle Estomba, así que no sé como harán para mudar el Tribunal en tan poco tiempo. Ojalá sea sólo un rumor.

--¿Algo para decir del culebrón del Club Midgistas del Sur? Duró poco Malet.

--Exacto, el juez designó como interventores del club a los doctores Federico Martín Chiraquian y Álvaro Larroza. Ellos se encargarán de regularizar el club y llamar a elecciones, pero lo interesante es que la parte deportiva, según me dicen, quedará en manos de la anterior comisión y algunos de sus integrantes, colaborarán con los interventores en ese aspecto.

--Fijate que ayer unos 70 pilotos apoyaron la intervención de Malet hasta, al menos, la finalización del Campeonato Estival 2022/23, que Carlos Saldamando desarrolle la actividad de coordinador deportivo del certamen y pidieron que ningún miembro de la Comisión Directiva saliente del club intervenga en la normalización de la institución.

--Sii, tremendo. Veremos qué sucede en un tema donde, según las malas lenguas, tanto antes como ahora la política ha metido y sigue metiendo la cola.

--Miro el reloj y pienso que en una charla con muchas obras públicas no me contaste nada sobre emprendimientos en el sector privado. ¿Ninguna data este domingo? Raro en vos.

--Es verdad, no te comenté nada, pero creo que lo más saliente es que el viernes se inauguró el segundo carrito remodelado del parque de Mayo, aunque empezará a atender desde este lunes.

--¿Qué más?

--Esta semana, en el Hotel Intercontinental de Buenos Aires tuvo lugar una nueva entrega de los premios Eikon y algunas firmas de Bahía estuvieron entre las galardonadas.

--Seguro tenés los nombres.

--Al menos, según pude saber, Profertil fue una de las grandes ganadoras de la noche al recibir tres estatuillas por sus campañas comunicacionales del último año y TGS recibió otra por su programa Aprendé un Oficio, que trata de alcanzar a los que no tienen la oportunidad de llegar a los centros educativos de formación profesional, principalmente por vivir en contextos de vulnerabilidad social.

--Felicitaciones, pero no cerremos aún y tirá algún otro tema. ¿Algún local que abre?

--Lo que vos digas, je, je. En 15 días Mauro abre un nuevo local de carnes, entre otras cosas, en avenida Cabrera, donde estaba Rafaello. Acordate que a mediados de septiembre te dijo que ahí desembarcaba con un nuevo local Premium, similar al de calle Alsina al 300. Pero ahora que me acuerdo tengo algunas novedades más.

--No te las guardes entonces, avanti.

--Me había olvidado de comentarte que días atrás en una tradicional esquina gastronómica de Bahía, Moreno y Güemes, abrió un nuevo emprendimiento.

--Pará, dejame pensar. Ahí estuvo La Vieja Esquina, La Bataraza, RM, Twins… pero ahora me mataste.

--Abrió Güemes Café Bar, tiene una carta muy variada. Así que una clásica esquina de la ciudad vuelve a cobrar vida.

--Felicitaciones a quienes apuestan para que la ciudad siga sumando sabores y servicios, pero acordate que me hablaste de novedades. Al menos te queda otra.

--Tenés razón, y esta es la confirmación de algo que te anticipe hace mucho. Ayer tuvo lugar la inauguración del local de Royal Enfield, la fábrica de motos de herencia inglesa, en avenida Cabrera.

--¿Saliste andando en moto?

--No, eso déjalo para mi amigo el Cotur, pero realmente impecable todo, a la altura de una marca que, si bien ahora está en la India, conserva la calidad de la que fuera la más antigua del mundo en producción continua de motos.

--Juan, vos que sos un amante de la parrilla de cada domingo, ¿te afectó que desde mañana esté prohibido el traslado de la media res al hombro?

--No, pero me va a afectar.

--¿Por?

--No me molesta que la carne sea trasladada embolsada y en cortes de no más de 32 kilos, pero me va a afectar porque va a terminar haciendo que los precios en el mostrador suban. Acordate.

--Espero que no me engañes como hizo Longobardi con la ministra de Trabajo.

--Ja, ja, terrible lo de “Kelly” Olmos de descalificar por liberal al economista “Fortunato Seco”, un profesional inventado por el periodista durante una entrevista radial a la ministro.

--Seco estoy yo, pero bueno, ahora sí, desensillemos por una semanita y juntémonos el próximo domingo.

--Sí, claro, como lo venimos haciendo hace 40 años. Pero primero largá el cocodrilo que tenés en el bolsillo y pagá la cuenta, José Luis.

--Por supuesto. Faltaba más, amigo. Hasta la semana que viene.