Un femicida sube videos a TikTok desde la cárcel de Batán

“Hola chicas, seguidoras, ¿cómo les va?", comienza uno de los videos que el femicida Juan Marquestau subió a su cuenta de TikTok desde la Cárcel de Batán.

El hombre se encuentra detenido desde el 26 de diciembre de 2021 luego de confesar el crimen de Nicole Peña en Mar Chiquita en la última semana del año. Desde ese momento se aloja en la Unidad Penal Nª15 de Batán y hace un tiempo comenzó a subir videos a la red social de su vida cotidiana en la cárcel.

"Me estoy por dar un baño. Soy medio vergonzoso, pero bueno. Quiero mandarles un saludo a todas las amigas, a las que me siguen”, continúa Marquestau en el estremecedor video.

Tras el conocimiento de estos hechos los fiscales de la causa, Ramiro Anchou y Diego Benedetti, solicitaron que las autoridades de la penitenciaria le saquen el celular ya que no cumple con los protocolos correspondientes ya que su uso es solo para comunicarse con la familia y no puede ser utilizado con otro fin que no sea ese, sobre todo en lugares como los pabellones, pasillos, espacios educativos o laborales.

En su cuenta de TikTok Marquestau tiene más de 22 videos y en muchos de ellos se lo ve bailando solo o con compañeros del penal. Tras el conocimiento de los usuarios de esta cuenta muchos comenzaron a denunciarlo y repudiar las acciones.

Femicidio de Nicole Peña

La joven de 29 años desapareció el 23 de diciembre de 2021 en Mar Chiquita. Allí su familia comenzó una búsqueda desesperada que finalizó luego de que varios vecinos de Juan Marquestau le indicaron a la Policía que el hombre estaba alojado en el campo "La Providencia" donde trabajaba.

En la investigación se pudo corroborar que eran pareja, pero hacia un tiempo se habían separado y que Nicole tenía una perimetral contra él que duraría hasta abril de 2022.

Horas después de dar con Marquestau, el cuerpo de la joven fue hallado en el aljibe semidesnudo y atado de pies y manos. Un dato estremecedor que reveló la autopsia es que Nicole murió ahorcada, pero que cuando cayó al pozo todavía estaba viva.

Tres días después y estando detenido el hombre confesó el crimen y desde ese momento está imputado por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio)”. (NA)

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.