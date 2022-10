La UCR mostró su poder de convocatoria y le marcó la cancha al PRO en la interna de Juntos por el Cambio

A 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones que marcaron el regreso de la democracia, la UCR mostró su poder de movilización en un acto en el predio de Costa Salguero, con el que también aprovechó para marcarle la cancha al PRO en la interna de Juntos por el Cambio.

Con dirigentes de otros partidos de Juntos por el Cambio como invitados, entre los que se destacó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el radicalismo hizo gala de su unidad luego de las rispideces que hubo con el expresidente Mauricio Macri, principalmente tras las declaraciones del diputado nacional Facundo Manes.

Curiosamente, el neurocientífico no fue de la partida por un viaje programado a España, a donde fue invitado por el PSOE a 40 años del triunfo de Felipe González.

"No hay espacio para equivocarnos, tenemos que saldar las diferencias, salir de las vanidades personales, no hacer discusiones de personas y mirar hacia el lado de la gente. La garantía es un programa donde no esté la voz de las personas, sino la firma de los partidos políticos para comprometerse a un futuro inmediato", sostuvo el coordinador del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri.

En su discurso, el cordobés apuntó tanto contra el Frente de Todos como contra los liberales. "Populismo de izquierda y de derecha nos están sitiando. Ambos son sólo presente: uno atropellando al poder y otro aprovechándose de la fatiga", lanzó.

Por su parte, el senador nacional Luis Naidenoff afirmó que "hay una asignatura pendiente en la política argentina que es la cultura de los valores, de la ejemplaridad en el ejercicio de la función pública, de la tolerancia democrática, un proyecto que incluya a todos los argentinos" y remarcó que "ese es el desafío de la UCR".

"Este partido se hizo grande porque el proyecto colectivo siempre fue más fuerte que el proyecto individual. Las vanidades, los egos personales sólo priorizan intereses mezquinos, cuando hay hambre en la Argentina", añadió.

En tanto, el diputado nacional Alfredo Cornejo subrayó que "no hay que mirar el ombligo partido, sino mirar para adelante, como hizo Raúl Alfonsín". "Debemos ser desde el radicalismo, pero en la unidad de Juntos por el Cambio los que propongan un programa económico que nos saque del populismo, la pobreza, la degradación", planteó.

"No podemos fallarle más al pueblo argentino. Necesitamos un rumbo claro, con políticas públicas, serias, que realmente representen lo que necesita y siente la gente", expresó la presidenta de la Juventud Radical, Valeria Pavón.

A su turno, el titular de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, también bregó por la unidad de Juntos por el Cambio: "Trabajemos juntos para escribir ese futuro y poder demostrar que con la democracia se come, se cura y se educa".

La presidenta del Foto de Intendentes Radicales y jefa comunal de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, aseguró que "la UCR tiene el deber de ser la columna vertebral de un Gobierno de coalición con coincidencias programáticas y conducir un proceso que asuma el desafío de quebrar la confrontación extrema y el populismo, que tanto daño le ha generado al pueblo argentino".

"Tenemos que trabajar por la unidad de nuestra coalición, pero no significa que el radicalismo no va discutir, debatir, cuestionar, forjar su liderazgo", indicó el titular del Comité radical bonaerense, Maximiliano Abad.

El cierre quedó en manos de los dos principales referentes radicales: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador nacional Martín Lousteau.

"Hace falta coraje colectivo para enfrentar lo que hay que hacer en la Argentina y si hacemos eso, el país se va a acomodar. Pero ninguna sociedad del mundo crece y se desarrolla si su Estado no funciona bien", señaló el ex ministro de Economía.

Tras los cuestionamientos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el legislador nacional ratificó sus aspiraciones a gobernar la Ciudad: "Yo soy candidato a jefe de Gobierno de una coalición, porque hay algunos que parecen no entender qué significa una coalición. Afianzar lo que se hizo bien, pero traiga también ideas nuevas y renovación y por eso decimos que queremos fórmulas cruzadas".

En esa carrera política por el Ejecutivo porteño recibió el respaldo del jujeño: "Todos nos encolumnamos con Martín para ganar la Ciudad".

A lo largo de su discurso, Morales destacó que el radicalismo "no es sólo un partido parlamentario, también es gestión".

Al cerrar el acto, el referente radical subrayó el poder de movilización y la territorialidad del histórico sello: "Tenemos gestión. No nos van a correr, no nos van a enseñar. Uno siempre tiene que aprender, pero que no nos corran con situaciones que podemos controlar y que realmente podemos hacer. Podemos gobernar el país".

Y agregó: "Vamos a gobernar la Argentina y nos estamos preparando para eso. Tenemos todo para esa transformación: tenemos líderes, tenemos liderazgos".

"No acepto la descalificación de quienes nos dicen populistas y creen que somos unos atrasados porque nos abrazamos a los principios y los ideales de nuestro partido, aún vigentes. Hay ideas, hay liderazgo y hay capacidad de gestión", remarcó.

En una fuerte crítica a Macri, el gobernador de Jujuy afirmó: "Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias, marcar un rumbo, tener la capacidad de escuchar, tener la humildad de saber que hacemos cosas bien y mal. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracasar".

"Tenemos ideas, un proyecto, estamos trabajando en el marco de Juntos por el Cambio por el plan de gobierno que necesita la coalición, porque en 2015 no garantizamos un gobierno de coalición. El desafío para el año que viene es que realmente concretemos un gobierno de coalición", manifestó. Y concluyó: "Tenemos que transformar la bronca, la tristeza en esperanza y eso está con la acción política, con ideas, con liderazgo, con capacidad de gestión".

Entre los invitados de otros espacios también están los diputados nacionales Margarita Stolbizer, Diego Santilli, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. (NA)