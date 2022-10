Guido Rodríguez encendió las alarmas y luego mandó un mensaje tranquilizador

El volante Guido Rodríguez, "número puesto" del técnico Lionel Scaloni para la lista definitiva de 26 integrantes del seleccionado argentino que competirá en el Mundial de Qatar, salió lesionado hoy promediando el segundo tiempo del encuentro que disputo su equipo, Betis, de España, ante el Ludogorets, de Bulgaria, por la UEFA Europa League.



El equipo sevillano, que tuvo al bahiense Germán Pezzella como suplente, se impuso en este encuentro como visitante por 1 a 0 y de esta manera se clasificó a la siguiente ronda como primero del Grupo C.



Sin embargo no todo fue alegría para Rodríguez, el volante ex River Plate de 28 años, ya que sobre los 27 minutos del complemento pidió el cambio afectado por un dolor en el cuádriceps de la pierna derecha.



Su salida por esa afección muscular, algo recurrente en los últimos días en varios integrantes del seleccionado argentino como por ejemplo Ángel Di María, Paulo Dybala y Nicolás González, abrió otro frente de preocupación para Scaloni, pero poco después el propio futbolista se encargó de tranquilizar a todos a través de sus redes sociales.



"Objetivo cumplido, primeros de grupo. Ya pensando en el partido del domingo (visitará a real Sociedad por la duodécima fecha de LaLiga, de España). Gracias por los mensajes, estamos bien", dio cuenta Rodríguez a través de su cuenta personal de Instagram.



Si bien resta el parte médico oficial de Betis, que seguramente se conocerá mañana, una vez que el también ex Defensa y Justicia se realice los estudios médicos pertinentes, este mensaje de Rodríguez a apenas 24 días del comienzo de la Copa del Mundo sonó tranquilizador para el cuerpo técnico argentino.