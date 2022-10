Gran Hermano 2022: en una noche de intriga se conoció al primer eliminado de la casa

Gran Hermano 2022 acaba de terminar su primera semana al aire, en la que pasó de todo: alianzas estratégicas, fuertes peleas, comentarios repudiables y hasta inesperados protagonistas. Ya el miércoles, con apenas 48 horas en la casa, los 18 participantes vivieron su primer momento de tensión: la primera gala de nominación, en la que quedaron en placa Tomás Holder, Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Walter Santiago “Alfa”. Pero Martina Stewart Usher había ganado la prueba del líder y tenía -además de su propia inmunidad- el beneficio de salvar a alguien, y finalmente se decantó por el último, que en estos días también estuvo en el centro de la polémica por sus escandalosos comentarios sobre el presidente Alberto Fernández.

En este contexto, este domingo se vivió la primera gala de eliminación, en la que uno de ellos tres iba a ser el primero en abandonar la casa. Por supuesto, la decisión final estaría a manos del público, que es quien con su voto irá definiendo todas las semanas el destino de cada uno de los jugadores.

En los primeros minutos de la noche, Santiago del Moro fue el encargado de anunciar que se cerraba parcialmente la votación, para saber quién sería el primer salvado. Para esto, se contactó con la casa para anunciarles a todos la primera decisión de la gente. Y fue así que los “hermanitos” se enteraron que, con el 17, 9%, Marcos continuaba en el juego, ya que era el que menor porcentaje había cosechado entre los tres.

Tras conocer esta votación parcial, Gisela, la madre de Tomás, fue contundente a la hora de definir la estrategia que estaba realizando su hijo. “No me pone nerviosa si se queda o se va, sino el personaje que está mostrando, que a mí como mamá no me gusta. Pero entiendo que entró con ese juego de Tik Tok, ese es su personaje. Tiene 21 años, pasa que es gigante por su altura y cuerpo. Pero aún es chico”, le dijo al conductor.

En tanto, momentos más tarde, la voz del reality les informó el resultado de la prueba semanal, de la cual dependía el presupuesto que tendrían para comprar los alimentos y productos esenciales para la próxima semana: “He observado que durante la prueba semanal, que se llamaba ´Que no toque fondo´, han incumplido con las reglas establecidas entre tres oportunidades. Por lo tanto, les comunico que la prueba semanal no ha sido superada”. De esta forma, los participantes contarán solo con el 50% del dinero.

En tanto, en uno de los resúmenes más destacados de la semana, se vio cómo Thiago Medina, que por su dura historia de vida se perfila como uno de los candidatos a ganar, es disputado por los dos bandos más importantes de la casa.

Durante la gala, también se resaltó la pelea entre Juan Reverdito y Marcos. Todo había ocurrido en el living de la casa, con los hermanitos en ronda bajo la consigna de relatar anécdotas hasta que el taxista reparó en que el salteño se había levantado mientras él hablaba. “Estaría bueno que cuando esté hablando, vos estés acá prestando atención. Te lo digo de onda, porque yo te voy a escuchar si vos hablás no me voy a levantar e irme a buscar agua”, apuntó Juan, visiblemente molesto. Su postura parecía contrastar con la de Marcos, que en un tono bajo, replicó: “¿Cuál es tu problema? No entiendo... ¿Tanto te cuesta entender que me fui a servir agua?”, le preguntó el salteño, señalando su vaso y su cabeza.

“Que tenés que tener más personalidad y ser más educado. Estuviste sentado mientras todos hablaban, empecé a hablar yo, te levantaste y te fuiste”, replicó Reverdito levantando la voz. “Es una actividad, tenemos que estar todos acá”, apuntó Martina, poniéndose del lado de su compañero. Pero a Marcos todavía le quedaban cosas para decir. “¿No tengo personalidad? Personalidad no tenés vos, que hablas mal de todos y no lo decís en la cara. “Estás equivocado, yo no hablo mal de nadie”, lo corrigió Juan, pero Marcos se mantuvo en su postura: “Tenés 42 años, ya podrías demostrar”, lo picó. Y el taxista ahí pareció perder la paciencia: “Perfecto, el domingo te vas”, sentenció.

Finalmente, y minutos después de las once y media de la noche, se dio a conocer al primer eliminado. “Quien abandona la casa de Gran Hermano es....Tomás”, anunció el conductor, ante la sorpresa de todos los participantes, algunos de los cuales se mostraron desconsolados.

“La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. A pesar de que armé un grupo, en algún momento me hablé con todos. Me llevo algo bueno de todos, fue un juego. Bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento, me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, sigan pudriéndola, que eso también es Gran Hermano. Sigan jugando limpio o sucio, como ustedes quieran, pero disfruten la casa. Es una oportunidad única, y sepan que cuando se van, no es algo malo, afuera los espera la gente que los ama y su vida sigue”, dijo el joven antes de retirarse. Instantes después, del Moro anunció que el flamante eliminado había cosechado el 59.40% de los votos, mientras que Agustín el 40.6%.

Fuente: "Infobae"