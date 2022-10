Cabandié encabezó la reunión ministerial de Ambiente de la CELAC

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, encabezó la “Reunión de Ministras y Ministros de Ambiente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”, que se celebró en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la apertura, el ministro Cabandié expresó: “Debido a que Argentina tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, vimos una oportunidad en realizar un encuentro como este para dar la discusión y sostener un intercambio y un diálogo fructífero en pos de los desafíos que tenemos por delante, ya sea la COP 27 de cambio climático, en Egipto, como el encuentro que promueve las Naciones Unidas vinculado a elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, así como también la COP 15 de biodiversidad la COP 19 de CITES y la COP 14 de RAMSAR”.

Además, el titular de la cartera ambiental nacional remarcó: “Todos ellos son encuentros que sin dudas como región podemos abordar, discutir y sacar conclusiones”, y sumó: “Tenemos desafíos por delante vinculados a la gestión de biodiversidad, financiamiento, adaptación y mitigación al cambio climático y, en ese sentido, nos pareció un buen momento para conversar e intercambiar ideas”.

A su turno, el ministro le cedió la palabra a la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, quien mencionó: “Justamente en este intento de ponernos de acuerdo en los temas y necesidades que compartimos como región de América Latina y el Caribe, es importante aprovechar que la Argentina tiene la presidencia pro tempore, algo que sin dudas nos genera grandes oportunidades para avanzar en respuestas comunes frente a la triple crisis que afecta al planeta. En ese sentido, en las próximas semanas vamos a tener un desafío enorme, que es nuestra participación en la COP 27 en Egipto, un encuentro donde vamos a poder seguir trabajando y afianzando las iniciativas frente a la crisis climática que queremos proponer desde la región.

Luego, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, detalló: “Tenemos la oportunidad desde el comienzo mismo de la discusión de insistir e instalar fuertemente en una convención como la de contaminación por plásticos y el criterio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En esta materia, está claro que a nivel global hay países que por su capacidad de desarrollo tienen una responsabilidad que indiscutiblemente no tienen los países en desarrollo”.

“Nos parece central también discutir sobre los mecanismos de trazabilidad de los plásticos, ya que estos no llegan a convertirse en elementos contaminantes por casualidad, sino porque son introducidos con determinados fines en el mercado y no hay una trazabilidad respecto de ellos, porque el principio de responsabilidad del productor no está legislado correctamente en muchos casos. Si hay una discusión global tiene que haber una clara especificación de cuál es el mecanismo a aplicar en relación a la responsabilidad extendida del productor”, finalizó el funcionario.

Cabe mencionar que bajo la presidencia pro tempore Argentina estableció la cooperación ambiental como uno de los ejes estratégicos de trabajo. En este sentido, en los próximos meses las carteras ambientales de la región formarán parte en diversas negociaciones internacionales, entre las que se destacan las conferencias de las Partes de las principales convenciones multilaterales, entre ellas: la décimo quinta Convención de Diversidad Biológica (COP 15), la vigésimo séptima conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), la décimo novena Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la décimo cuarta Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR). La jornada contó con una mesa de diálogo donde las autoridades ambientales repasaron la agenda ambiental regional de cara a estas próximas negociaciones internacionales.

De esta manera, resulta fundamental fortalecer los diversos espacios regionales de diálogo existentes, como la CELAC, que permitan confluir en ideas y criterios para construir posiciones comunes que funden la base para la tutela de los intereses de América Latina y el Caribe a fin de consolidar el rol y la unidad regional en los diferentes espacios de negociación multilateral. En este sentido, las autoridades ambientales trabajan en la adopción de la Declaración Ministerial de Ambiente de CELAC 2022.

Participaron también del encuentro por parte de la cartera ambiental nacional, el director general de Proyectos con Financiamiento Externo y Cooperación Internacional, Martín Illescas; la jefa de Gabinete de la secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, Candela Nassi; y la directora de Gestión y Monitoreo de Proyectos, Amparo Quiroga. También estuvo el secretario de Política Exterior, Claudio Rozencwaig y la directora de Asuntos Ambientales, Corina Lehmann, ambos de la Cancillería.

Entre las autoridades ambientales de la región estuvieron conectados de manera virtual, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua, Heyddy Loredana Calderón Palma y el viceministro del Ambiente y Recursos Naturales, Javier Antonio Gutierrez Ramirez; el ministro de Ambiente de Uruguay, Adrián Peña Robaina; el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático, Gestión y Desarrollo Forestal de Bolivia, Magin Herrera Lopez; la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales de Perú, Fey Yamina Silva Vidal; la ministra de Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas Corradi; la ministra de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Elba Pérez Montoya; el director general de política de acción climática de la Subsecretaría de Medio Ambiente de México, Agustin Avila Romero; y el embajador de Perú, Peter Camino. También participó de manera virtual la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente argentino, Beatriz Domingorena.