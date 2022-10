El premiado filme "Voces doradas", en el ciclo de "Los amantes del cine"

El Círculo De Amantes Del Cine estrenará una obra destacada del cine israelí contemporáneo. Se trata de "Voces doradas" del Director Evgeny Ruman.

Ruman (1979) se formó en cine en Tel Aviv. Su primer film fue "Igor & the Cranes’ Journey" (2012), Premiado en el Festival de Toronto y en el de Haifa. Entre sus obras se destacan "Ruby Strange love" (2015) y "The man in the wall" (2015).

En su argumento Victor y Raya Frenkel fueron las voces doradas del doblaje al ruso durante décadas. Muchos de los films occidentales que llegaban a las pantallas soviéticas eran doblados por ellos. En 1990, con el colapso de la Unión Soviética, los Frenkel decidieron emigrar a Israel, al igual que cientos de miles de hebreos soviéticos. Pero allí no hay necesidad de artistas de doblaje de habla rusa, y los intentos de Victor y Raya de usar su talento causarán eventos extraños e inesperados durante sus primeros meses en Israel.

"Voces doradas" recibió el Premio al Mejor Director en el Festival de Cine de Bari (2020). el Premio al Mejor Film y Premio al Mejor Guión en el Tallinn Black Nights Film Festival 2019, la Honorable Mención Del Jurado del Festival De Haifa 2019 y el Premio al Mejor Film en el Uk Jewish Film Festival 2020.

La programación completa se puede ver en www.agendaculturalbahia.com.ar/amantesdelcine



El Círculo De Amantes Del Cine se trata de una iniciativa de tipo Cultural llevada a cabo por un grupo de cinéfilos bahienses con la colaboración del Cine Visual, que coloca la cartelera cinematográfica local en un lugar de privilegio a nivel nacional, ofreciendo la posibilidad de disfrutar del séptimo arte descubriendo la creación contemporánea de calidad, en formato cinematográfico profesional, razón por la cual solo puede realizarse en una sala de cine.



Es de destacar que la selección se realiza según las copias van entrando al país (con Derecho de Proyección) y en base a sus méritos afirmados en los grandes festivales. Como siempre se realiza un estreno por semana, cada domingo con una repetición más los martes.