Astor Vitali: "Luchamos por recuperar la capacidad de soñar"

Por Franco Pignol

Siempre es un placer charlar con Astor Vitali. Sus respuestas están fundamentadas por un marco teórico que se apoya en la práctica. Habla en plural. Piensa en conjunto. Al menos lo intenta porque si en algún momento el singular se le escurre y se da cuenta, lo corrige enseguida.

Para él los logros trascendentes son colectivos. La belleza está en el arte, que no es otra cosa que la materialización de la capacidad de soñar. Y como en ese aspecto la sociedad anda flaqueando, hace 10 años fue el principal impulsor de la Unión de Músicos del Sur, que reúne a más de 300 trabajadores de la industria y la región.

“En general siempre trato de destacar la cuestión colectiva. La cuestión militante me viene de muchas personas de las que he aprendido. De los primeros recuerdos que tengo al respecto es, por ejemplo, la frase: ‘Docente luchando también está enseñando’, en los Escuelazos, allá por los 2000. Y sin dudas una de las lecciones cívicas durante mi secundaria, cerca de 2001, pleno desguace económico: uno veía personas interesadas en lo público. La Escuela de Educación Media N 7 en Cerri fue un lugar de formación política para mi”, comienza Astor.

—¿Podés graficarlo con alguna anécdota?

—Quique Pessoa cuenta una: Su padre le decía que tenía que tratar de vivir todos los días como quería y por lo que quería. Inmediatamente, como es un sabio, le decía: “no se puede, pero tenés que tratar todos los días de lograrlo”.

¿Cómo llegamos de estar jugando y relacionándonos con otros desde la emoción, a hacer guerras, ejercer el poder sistemáticamente y ver al de al lado como a un enemigo? Me gustaría saber qué pasa en el medio".

—¿Qué cosas te motivaron a dedicar gran parte de tus días a la cuestión social o colectiva?

—El problema de la coherencia, siendo todas las personas contradictorias en sí mismas, siempre me llamó la atención. Y por supuesto, el tema del ejercicio del poder. Vivimos en una ciudad en la que un tercio de la población está por debajo de la línea de pobreza, de manera estructural, desde que se instaló este modelo económico. El ejercicio del poder siempre me ha sublevado, siempre me ha molestado. En un plano teórico y visceral.

—¿Cómo creés que se pueden cambiar las cosas?

—Creo que la organización sindical y política son la manera de salir de varios problemas colectivos: lo más grave es la pobreza, pero también la falta de acceso a los derechos culturales, es decir, la pobreza cultural y espiritual. Creo que nos robaron hasta lo simbólico.

—Me gustaría otro ejemplo.

—Hay un libro de Martín Caparrós que se llama “El hambre” que da cuenta de esto. En una entrevista le pregunta lo siguiente a un mujer en la India: “¿Qué deseo pedirías si pudieras elegir lo que se te ocurra?" Ella responde: “¿Una vaca?” Caparrós le repite sorprendido: “Podés elegir lo que quieras”. Ella le responde: “¿Dos vacas?”.

“Esto da cuenta de que lo más triste, preocupante y que le quita color a la vida es que ni siquiera podemos soñar, nos lo arrebataron. En contra de eso peleamos colectivamente. Luchamos por recuperar la capacidad de soñar".

—¿Cómo describirías tu infancia?

—La niñez es el mayor interrogante. ¿Qué es lo que ocurre en el medio? ¿Cómo llegamos de estar jugando y relacionándonos con otros desde la emoción, a hacer guerras, ejercer el poder sistemáticamente y ver al de al lado como a un enemigo? Me gustaría saber qué pasa. Por eso en una canción mía escribí: “se crece aniñando el día”.

Se viene el Festival de la Canción Propia

Vuelve el Festival de la Canción Propia y llega a su sexta edición, organizada por el colectivo Canciones del Sur. Los conciertos serán el sábado y el domingo en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Colón 31).

En esta oportunidad nos acompaña la artista María Pien, quien es reconocida en diferentes escenas por su trabajo como compositora e intérprete. Se dedica, a través de la práctica personal y de la docencia, a la exploración de los multiversos de la música y las palabras con la voz y la guitarra, con la computadora y el cuerpo.

Entradas en venta en las boleterías del Teatro Municipal (Alsina 425) de martes a domingo de 17 a 20 y en la Biblioteca Rivadavia (Avenida Colón 31) de lunes a viernes de 10 a 17, 15 días antes de las funciones. Generales: $1000.